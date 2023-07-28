Ünverdi’den iş dünyasına yeşil dönüşüm çağrısı

Firmalara çağrıda bulunan Adnan Ünverdi, sınırda karbon vergisi düzenlemesine günbegün yaklaşıldığının altını çizerek, Gaziantep’te hazırlık yapan firma sayısının yeterli seviyede olmadığına dikkat çekti.

"Yeni ticaret döngüsü bizi bekliyor"

Zamanın çabuk geçtiğini ve bugünden yola çıkanların yarının kazananları olacağının altını çizen Ünverdi, şu değerlendirmelerde bulundu: “Maalesef dünyada farklı krizlerin birbirini takip ettiği bir dönemden geçiyoruz. Bunun için de ülke olarak güçlü olmak zorundayız. Yeşil üretim ve dijitalleşme ekseninde yeni bir ticaret döngüsü bizi bekliyor. AB Yeşil Mutabakatı burada en öne çıkan ve uluslararası ticarette belirleyici unsur olacak.

Yükümlülüklerini yerine getiren ülke firmaları rakiplerinin önüne geçerken, hazır olmayan ülkeler sınırda karbon vergisi ödemek zorunda kalacakları için rekabet edemez hale gelecekler. Bazı ülkeler uzun yıllar ürün ihraç ettikleri pazarlarını dahi kaybetme riski ile karşı karşıya kalacaklar. AB ülkeleri; ülkemiz ve şehrimiz için en önemli ve en büyük pazar.

Üretimlerimizin yarısını bu ülkelere ihraç ediyoruz ve ihracat birim değerlerinin en yüksek olduğu gelişmiş ülkeler bunlar. Bu nedenle, AB’ye yakınlığımızla birlikte yeşil dönüşümü avantaja dönüştürebilirsek uzak doğu ülkeleri başta olmak tüm rakiplerimizin çok daha ilerisine geçebiliriz.”