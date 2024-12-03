Üretici Mısır ve Çin’e göçüyor
Döviz fiyatı ve işçi maliyeti avantajını kaybeden Laleli esnafı, ya üretim için Mısır ve Çin'e göç ediyor ya da tümden kepenk indiriyor. Laleli'de bir zamanlar hava parası ile el değiştiren dükkanlar şimdi kiracı arıyor. Sadece iki sokakta kiralık tabelası asarak kepenk indiren 20'ye dükkan tespit ettik. Laleli genelinde sayının 100-150 olduğunu öğrendik.
Recep ERÇİN
Sosyal medyada bir videoda gözüme çarptı. Bir zamanların hazır giyim merkezi Laleli'de esnaf dükkanlarını boşaltmaya başlamış. Vaziyeti yerinde görmek ve esnafla sohbet etmek için salı sabahı bavul ticareti ile ünlü Laleli'yi ziyaret ettim. Sokaklarda Rusça konuşan kişilere rastlayınca işlerin düzelmeye başladığını sandım. Esnaf ile sohbet edince vaziyetin tam tersi olduğunu anladım. Meğer sokakta gezen yabancıların çoğu çalışanlarmış.
'Sözleşmeler bitince sayı artacak'
Sadece iki sokak gezerek tespit ettiğim 20 civarındaki kiralık dükkanı, iş hayatı Laleli'de geçmiş esnafa sorduğumda, şunları anlattı: "Eskiden kimse tabela asmazdı. Bu dükkanlar el altından hava parası ile alıcı bulurdu. Şimdi kapatan tabela asıyor. Bunlar içinde sözleşmesi olduğu halde kapatanlar var. Daha da kapatan olacak kirayı peşin ödediği için açık tutan çok esnaf var. Yeni yılda sözleşmeler bitince sayı daha da artacak. Sen iki sokakta bunları gördün. Laleli genelinde sayı 100-150 civarında. Aralıktan sonra büyük dalga gelecek."
'Müşteri ve ciroda yüzde 60-70 düşüş var'
Esnafla sohbetimizden aldığım notları aktarıyorum: Laleli'de kiralar dövize endeksli. Büyük ölçekli firmalar 500-600 metrekare dükkana 80-90 bin dolar karşılığı TL ödüyor. En küçük dükkanın bile işçi, enerji de eklenince en az 15-20 bin dolar maliyeti var. Hem müşteri hem ciro bazında yüzde 60-70 düşüş var. Özellikle çocuk giyim Mısır'a taşındı.
Suriye savaşı olduğunda oradaki çocuk giyim firmaları tezgahlarını Türkiye'ye taşıdı. Burada farklı renk ve modeller getirdiklerinde bizim üretici başta yadırgadı. Ama gelen üretici Körfez'deki müşterisini buraya çekince bizim üreticilerimiz de benzer model ve renklere geçtiler. Son dönemde artan işçilik maliyetleri döviz kurunun neredeyse sabit kalması yüzünden hazır giyim sektörüyle rekabet edemez hale geldi.
40 yıllık çocuk giyim firması tezgahlarını kapatıp Çin'de üretim yapmaya başladı. Rusya ve Türk Cumhuriyetleri'ndeki müşterilerine de oradan tedarik sağlıyor. Suriye savaşı sonrası gelen üreticilerin hemen hepsi Mısır'a gittiler. Orada asgari ücret biliyorsunuz 110 dolar. Biz de işçi maliyetleri 1000 doları geçti. Çocuk giyim ve ayakkabı Mısır'a taşındı. Burada 10 dolara mal edebildiği ürünü Mısır'da 7 dolara satıyor. Orada vergi teşviği de sağlandı. Ustaları da götürüyorlar. Vasıflı Türk ustaları da alıyorlar."
'Sonumuz deri sektörü gibi olacak'
Doların 50-55 TL olması gerektiğini savunan Laleli esnafı, üreticiler dijitalden satışa yönelse de ürüne dokunmadan almak istemeyen müşterinin kaybedildiğini belirtti. Türkiye'nin Rusya ve Türk Cumhuriyetleri için hazır giyimde tek pazar olmaktan çıktığını anlatan esnaf, "Üç büyük ülke İtalya, Fransa ve Türkiye idi. Onlar avro bazında pahalı kalıp terminler altı ay olunca ve Türkiye'nin sağladığı hazır koleksiyonlar sayesinde bavul ticareti başladı. Şimdi herkes hazır giyimi önemserken biz dışlıyoruz. Çin uçak kargosu da destek veriyor" bilgilerini paylaştı.
Genel durum nedir diye Merter'de üretim yapan, önceki dönem de İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) yönetiminde görev almış Timur Bozdemir'e danıştım. Osmanbey'in bittiğini, Merter ve Laleli'nin eridiğini kaydeden Timur Bozdemir, "Hazır giyim bir dönem deri konfeksiyon sektörü nasıl çöktü ise o yönde ilerliyor" ifadelerini kullandı.
LASİAD: Biz de çaresiz kaldık
Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASİAD)Yönetim Kurulu Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, “Durum iyi değil. İyi dersek doğru olmaz” ifadelerini kullandı. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve TOBB Hazır Giyim Sektör Meclis Başkan Yardımcısı görevlerini de ifa eden Eyyüpkoca, hazır giyimdeki durumun Laleli’ye özel olmadığını Osmanbey ve Merter’in de aynı kaderi paylaştığını belirtti.
Maliyet tutturmakta sorun yaşarken Ortadoğu ve Ukrayna’daki jeopolitik gelişmelerin tuz biber ektiğini dile getiren Eyyüpkoca, “Bu şartlarda iyi olması zaten beklenemez. İhracatçıların büyük kısmında daha önce alınan siparişler bitti. Zaten o siparişler ya kafa kafaya geldi ya da zarar edildi. Geçen dönem kârsız çalışıldı. Bugünkü şartlar da ne yapılabilir biz de çaresiz kaldık” mesajları verdi.