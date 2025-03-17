Üretim düştü pazar daraldı ihracat hız kesti

Ali YILDIRIM

Yeni yılda otomotiv sa­nayi son dönemlerin en sert virajlarından bi­rini dönüyor. Uzun bir süre­dir gerek tedarik gerekse pa­zarda yaşanan dalgalanmalar sonrasında satışlar tam topar­lanma evresine dönerken, ye­niden daralmalar küçülmeler başladı.

Özellikle Avrupa’da yaşanan sorunlar ve otomotiv­de yaşanan dönüşümler ihra­cat pazarını etkilerken, diğer tarafta da iç pazarda geçen yı­la göre oldukça düşük seyre­den talep karşısında üretimde de daralmayı beraberinde ge­tirdi. Özellikle son yıllarda ar­tan maliyetler Türkiye’yi ne­redeyse Avrupa ile yarışır hale getirdi. Uzmanlar sırf bu mali­yet sorunlarından dolayı tesis­lerin tam kapasite çalışamadı­ğını söyledi. Tabi bu olumsuz tablo verilere de yansıdı.

İlk iki ayda tablo olumsuz

2025’in ilk iki ayına ait üre­tim ve ihracat verilerini açık­layan Otomotiv Sanayii Der­neği (OSD), toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 düşe­rek 218 bin 991 adede gerile­diğini, sadece otomobil üreti­minin yüzde 6 kayıpla 141 bin 496 adet olarak gerçekleşti­ğini ortaya koydu. İç pazarın ise toplamda ilk 2 ayda yüzde 15 daralarak 164 bin 324 adet olarak gerçekleşirken, ihracat da yüzde 4 geriledi. Yani yılın ilk iki ayında ihracat, iç pazar ve üretim sert geriledi. Trak­tör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 224 bin 348 adedi buldu.

İhracatı kur farkı da kurtaramadı

Yılın ilk iki ayında otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 4 azalarak 158 bin 168 adet olarak gerçekleşti. Bu dö­nemde otomobil ihracatı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 gerilerken, ticari araç ihracatı ise yüzde 1 ora­nında arttı. Traktör ihraca­tı ise 2024 yılının aynı döne­mine göre yüzde 48 azaldı ve bin 652 adet olarak gerçekleş­ti.

Türkiye İhracatçılar Mecli­si verilerine göre, toplam oto­motiv sanayi ihracatı, 2025’in şubat ayında yüzde 16 ile sek­törel ihracat sıralamasında zir­vedeki yerini korudu. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) veri­lerine göre, ilk iki ayında top­lam otomotiv ihracatı, 2024 yı­lının aynı dönemine göre yüz­de 1 azalarak 5,9 milyar dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 2 gerilemeyle 5,4 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu dönem­de, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 3 oranında aza­lırken, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 2 arttı.

Ağır ticarinin yükü kadar kaybı da ağır

2025 yılıyla birlikte pazarda da sert daralmalar gerçekleşti. Yılın ilk iki ayında toplam pazar bir önceki ayı aynı dönemine göre yüzde 15 azalarak 164 bin 324 adede geriledi. Ticari araçta yüzde 31’lik bir gerileme görülürken ağır ticari küçülmede vites yükseltti.

Ağır ticari araç pazarında yüzde 35, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 30 daralma yaşadı. Ticari araçta toplam üretim yılın ilk iki ayında geçen seneye göre, yüzde 13,4 küçüldü. Bu süreçte kamyon üretimi (H TRUCK) yüzde 69,4’lük büyük bir kayıp yaşadı. (L TRUCK) kamyonda da kayıp yüzde 45’i geçti. Kamyonette yüzde 19,5 düşüş yaşanırken, otobüste bu tablo yüzde 18,7 seviyesinde gerçekleşti. Üretimde tek büyüme yaşayan sınıf yüzde 122 ile minibüste oldu.

Kapasite kullanım oranı düştü

Yılın ilk iki ayında ticari araç üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 oranında geriledi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 54, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 8 düşüş yaşandı. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 62 olarak gerçekleşti. Geçen yıl ise bu oran yüzde 70 seviyesindeydi. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 64, kamyon grubunda yüzde 26, otobüs-midibüs grubunda yüzde 56 ve traktörde yüzde 43 seviyesinde gerçekleşti.