Üretim vites düşürdükçe ithalat gaza basıyor

Otomobil üretimi ise yüzde 2 gerileyerek 295 bin 377 adet olarak gerçek­leşti. Bu dönemde otomobil ihra­catı bir önceki yılın aynı dönemi­ne göre yüzde 6 gerilerken, ticari araç ihracatı yüzde 9 oranında arttı. Yerliliğin payı da hızla geri­lemeye devam etti.

Toplam araç pazarının yüzde 5 büyümesine rağmen, ithal otomobillerin payı yüzde 70,6 seviyesine ulaşırken, ticari araçta bu pay yüzde 81’e yaklaştı. İç pazarda toplam yerli­liğin payı yüzde 30’un altına indi.

Kapasite kullanım oranı yüzde 66

Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 475 bin 212 adedi buldu. Yılın ilk dört aylık döneminde ticari araç grubun­da üretim, bir önceki yılın ay­nı dönemine göre yüzde 3, ağır ticari araç grubunda yüzde 25, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 1 geriledi. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 66 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + ha­fif ticari araç) yüzde 67, kamyon grubunda yüzde 49, otobüs-mi­dibüs grubunda yüzde 60 ve traktörde yüzde 44 seviyesinde gerçekleşti.

İlk sıradaki yerini korudu

Türkiye İhracatçılar Mecli­si verilerine göre, toplam oto­motiv sanayi ihracatı, 2025’in ilk dört aylık döneminde yüzde 17 ile sektörel ihracat sıralama­sında ilk sıradaki yerini korudu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İh­racatçı Birlikleri (OİB) verileri­ne göre, ilk dört aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2024 yılının aynı dönemine göre yüz­de 5 artarak 12,5 milyar dolar ol­du. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 3 ora­nında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 7 oranında arttı.