UTİB, New York’ta iki fuara birden katıldı

Bu yıl 45’incisi düzenlenen fuara Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) ve 50 Türk firma katılım gösterdi.

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, UTİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ufuk Ocak ve EHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş’ın da katıldığı uluslararası organizasyonda firmalar ürünlerini uluslararası şirketlerle paylaştı.

‘Türk tekstili global pazarda önemli rol üstleniyor’

Her iki fuarın da sektöre ilham vererek yenilikçi iş birliklerine kapı araladığını belirten UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Moda ve tekstil dünyasında yeni ufuklar açan Premiere Vision New York ve eş zamanlı düzenlenen Functional Fabric Fuarları, sektörde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Fuardaki etkinlikleri ve katılımcıları incelediğimizde, özellikle Türk milli katılımcılarının büyük başarıya imza attığını gözlemledim.

Özellikle Birliğimizin ve üyelerimizin stantlarında sergiledikleri kaliteli kumaşlar ve aksesuarlar ziyaretçilerin ilgisini çekti. Ülkemizin tekstil ve hazır giyim sektöründeki gücünü bir kez daha kanıtlayan Türk katılımcılar, global pazarda önemli bir rol üstlendiğini gözler önüne serdi. Gelecek yıllarda da bu tür etkinliklerin düzenlenmesi, sektördeki gelişimi ve rekabeti destekleyecektir” diye konuştu.