V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Koç: Sporun değerlerine daha sıkı sarılmalıyız
Mustafa Vehbi Koç’un anısını ve vizyonunu yaşatmak amacıyla Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğiyle 9 yıl önce hayata geçirilen ‘Mustafa Vehbi Koç Spor Ödülü’nün bu yılki sahipleri belli oldu. Olimpik kategorisinde milli eskrimci Dr. Enver Yıldırım, Paralimpik kategorisinde ise milli masa tenisçisi Abdullah Öztürk ödüle layık görüldü.
Sevilay ÇOBAN
Bu yıl ilk kez hayata geçirilen “Yaşam Boyu Spora Katkı Ödülü”, olimpiyat şampiyonu olan güreşçi Ahmet Ayık’a verildi. Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline Nicole Koç, Mustafa Vehbi Koç’un spora olan tutkusunu ve değerlerini vurgulayarak, “Bugün çatışmaların ve kutuplaşmaların arttığı bir dünyada yaşıyoruz. Böylesi bir dönemde farklılıklarımızı bir kenara bırakıp, birlik olmaya, birbirimizi anlamaya her zamankinden fazla ihtiyacımız var. İşte bu yüzden, sporun temsil ettiği değerlere daha sıkı sarılmalıyız” dedi.
TMOK Başkanı Ahmet Gülüm de sporun özel sektör tarafından desteklenmesinin önemine vurgu yaparak, merhum Vehbi Koç’un 1937’de Gençlerbirliği’ne yaptığı katkı ile Türkiye’nin ilk spor sponsoru olduğunu hatırlattı. Milli güreşçi Ayık, güreşin sadece bilekle değil aynı zamanda yürekle yapıldığına değinerek, “O madalyalar sadece benim değil, bu milletin alın teriydi” diye konuştu.