Google Haberler

V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Koç: Sporun değerlerine daha sıkı sarılmalıyız

Mustafa Vehbi Koç’un anı­sını ve vizyonunu yaşat­mak amacıyla Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğiyle 9 yıl önce hayata geçi­rilen ‘Mustafa Vehbi Koç Spor Ödülü’nün bu yılki sahiple­ri belli oldu. Olimpik kategori­sinde milli eskrimci Dr. Enver Yıldırım, Paralimpik katego­risinde ise milli masa tenisçisi Abdullah Öztürk ödüle layık gö­rüldü.

V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Koç: Sporun değerlerine daha sıkı sarılmalıyız

Sevilay ÇOBAN

Bu yıl ilk kez hayata geçi­rilen “Yaşam Boyu Spora Kat­kı Ödülü”, olimpiyat şampiyonu olan güreşçi Ahmet Ayık’a veril­di. Koç Holding Yönetim Kuru­lu Üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroli­ne Nicole Koç, Mustafa Veh­bi Koç’un spora olan tutkusu­nu ve değerlerini vurgulayarak, “Bugün çatışmaların ve kutup­laşmaların arttığı bir dünyada yaşıyoruz. Böylesi bir dönemde farklılıklarımızı bir kenara bı­rakıp, birlik olmaya, birbirimizi anlamaya her zamankinden faz­la ihtiyacımız var. İşte bu yüz­den, sporun temsil ettiği değer­lere daha sıkı sarılmalıyız” dedi.

TMOK Başkanı Ahmet Gülüm de sporun özel sektör tarafın­dan desteklenmesinin öne­mine vurgu yaparak, merhum Vehbi Koç’un 1937’de Gençler­birliği’ne yaptığı katkı ile Türki­ye’nin ilk spor sponsoru olduğu­nu hatırlattı. Milli güreşçi Ayık, güreşin sadece bilekle değil ay­nı zamanda yürekle yapıldığına değinerek, “O madalyalar sade­ce benim değil, bu milletin alın teriydi” diye konuştu.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
Çok Okunanlar