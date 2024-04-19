‘Van kahvaltısı’ ile yerel ekonomiye katkı sağlayacak

Hamide HANGÜL

Türkiye’de 11 şehirde otelleri bulunan Elite World Hotels & Resorts, markanın doğduğu şehir olan Van’ın kültürel mirasına katkı sağlayacak ‘Dünden bugüne iz bırakan lezzetler: Van Kahvaltısı’ projesini hayata geçirdi. Van kahvaltısını tüm otellerindeki menüye ekleyecek olan Elite World, İstanbul’dan Sapanca’ya Van’dan Marmaris’e Türkiye’nin farklı bölgelerinde bulunan otellerinde konaklayan turistlere yerel lezzetleri deneyimleme fırsatı sunacak.

Proje ile zincirin 11 otelinde menülere eklenecek coğrafi işaretli ürünler, düzenli yerel üreticilerden ve Van’daki tedarikçilerden temin edilerek bölge ekonomisine de katkı sağlanacak. Otellerdeki açık büfe menülere eklenecek Van Kahvaltısı, otlu peynir, süzme bal, Van kavut tozu, Van ceviz reçeli, Van yayık tereyağı, murtağa, Van cacığı, Van çöreği, Siirt tahini ve Mardin pekmezinden oluşacak.

Dünya mutfağına da tanıtılması hedefimiz

Elite World Hotels &Resorts Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, tedariği yerel üreticilerden sağladıklarını belirterek, “Proje ile yerel lezzetlerimizin izinde bir yolculuk sunuyor, bu yolculuğu bir sonraki durağı olan dünya mutfağına hep birlikte taşımayı ve bu alanda bilinirlik oluşturmayı amaçlıyoruz.

Globalde de duyurmak istiyoruz. Proje ile bölge ekonomisine katkı sağlamayı da hedefliyoruz” açıklamasında bulundu. Elite World Hotels & Resorts CEO’su Orkun Petekçi, “Van kahvaltısı projesiyle, ülkemize gelen ve otellerimizde konaklayan yerli ve yabancı tüm misafirlerimizi bu kültürel değerimizle tanıştırmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu. Kuşadası otelinin ise 1 Haziran’da açılacağını açıklayan Orkun Petekçi, beş yıldızlı otelin 136 odalı olacağını bildirdi.

6 ot çeşidi bulunuyor

Elite World Hotels & Resorts Mutfaklar Koordinatörü Mehmet Uzunöz ise tamamı coğrafi işaretli ürünlerden oluşan Van kahvaltısı menüsünü yerel üreticilerden temin ettiklerini belirterek, “Böylece hem misafirlerimizin orijinal lezzetleri tatmalarını sağlarken, hem de yerel üreticilerimize destek oluyoruz” ifadelerini kullandı. Projede yer alan Van otlu peynirinde 6 çeşit bitki olduğuna işaret eden Uzunöz, bunların 1.600-2000 metre yükseklikte yetiştiğini ve yöre halkı tarafından toplandığını söyledi.

Sapanca bayramda yüzde 80 doldu

Ramazan bayramında dolulukların destinasyonlara göre farklılık gösterdiğini söyleyen Emel Elik Bezaroğlu, havaların iyi gitmesinin de rezervasyonlarda etkili olduğunu belirterek, şunları söyledi: “11 tane otelimiz var. Her otelde farklı doluluk oranlarına ulaştık. Örneğin Sapanca bayramda yüzde 80 doluluğa ulaştı. Çünkü Sapanca, hem İstanbul’a yakın, hem de İstanbul dışı. O nedenle insanlar tercih ediyorlar. Daha uzak yerlere gitmektense, 2-3 günlük hem geliş, hem konaklama, dinlenme anlamında daha çok tercih ediliyor.

O nedenle yüksek doluluklara ulaştık” dedi. Önümüzdeki Kurban bayramına da işaret eden Bezaroğlu, “Kurban bayramında da tüm otellerimizde hareketli yaşarız. Çünkü hem iç pazarın, hem dış pazarın yoğun konakladığı bir dönem olacak Kurban Bayramı. İstanbul’daki otellerimiz Orta Doğu, Van’daki otelimiz İran’ı ağırlayacak” diye konuştu. Sektörde şu anda hedeflerini tutturduklarını söyleyen Bezaroğlu, “Amacımız, yıl sonuna kadar hedeflerimiz tutturmak. Tüm otellerimizde. Çok ekstrem bir durum olmadığı müddetçe güzel bir sezon geçiririz diye tahmin ediyorum” diye konuştu.