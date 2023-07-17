Varış noktasından önce otobüsten inen yolcu bildirilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yolcu otobüslerine yönelik yeni düzenlemeyi internet sitesinden duyurdu.

Buna göre yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde, varış noktasından önce otobüsten inen yolcular, taşımacı firmalar tarafından U-ETDS sistemine bildirilmesiyle ilgili düzenleme yapıldı.

Bu düzenlemeye göre varış noktasından önce otobüsten inen yolcular, anlık olarak U-ETDS ‘ye bildirilecek.

Açıklamada, "Taşıma alanında güvenlik için gelen bu yenilik, yolcuların elektronik ortamda anlık olarak takibinin yapılmasını sağlayacak" dendi.

e-Devlet işlemlerinde indirim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Uraloğlu, yönetmelik değişikliğiyle karayolu taşıma sektöründe faaliyet gösteren taşımacıların, e-Devlet üzerinden yaptıkları işlemlerde %5’e varan indirim limitleri arttırılarak, daha fazla indirim uygulanabilmesi için düzenleme yaptıklarını kaydetti.

Uraloğlu, “Bu düzenlemeyle; taşımacıların e-Devlet üzerinden yapacakları 32,854 TL’ye kadar olan işlemlerde %5 indirim uygulanacak” dedi.

Diğer düzenlemeler neler?

Uraloğlu, bir başka yeniliğin ise yurtiçi eşya taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren K1 belgeli vatandaşların, faaliyetlerini bırakmaları veya taşıtlarını satmaları halinde, taşıtı satın alanlara indirim imkânı getirildiğini söyledi.

Uraloğlu, şunları söyledi: “K1 belgeli kamyoncu esnafımız, faaliyetini bırakır veya emekliliği haiz olursa, taşıtlarını sattıkları ve muvafakat verdikleri kişiler için; kalan belge süresi de göz önünde bulundurularak, K1 yetki belgesinde %75’e varan indirim imkânı sağlanacak. Bu düzenlemeyle beraber kamyoncu esnafımız daha kolay taşıtlarını satabilecek ve faaliyetlerini bıraktıkları anda iptal edecekleri K1 belgelerinden de bir gelir elde etme imkânı ortaya çıkacak.”

Yönetmelikte bir başka düzenleme ise muayene ve sigorta konusunda oldu. Bakan Uraloğlu, Karayolları Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde yetki belgesi alan taşıtlardan, muayene ve sigortası biten taşıtların 6 ay içinde eksiklerini gidermeleri halinde otomatik ve ücretsiz yeniden yetki belgelerine ilave edilme imkânı sağlandığını kaydetti.

Biletlere düzenleme

Uraloğlu, yönetmelik değişikliğiyle tarifeli (biletli) veya tarifesiz (turizm) yolcu taşımalarına aracılık hizmeti veren ve bilet veya sözleşme düzenlemeye yetkili olan acentelerin, mevzuata aykırı bilet veya sözleşme düzenlemeleri halinde uyarı müeyyidesi getirildiğini açıkladı.

Uraloğlu, “Yapılan bu düzenlemeyle vatandaşların bu yöndeki mağduriyetlerinin giderilmesini hedefliyoruz” dedi.