Vatandaşta ‘limit’ paniği
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Recep ERÇİN
Düzenleme yasalaşırsa limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarının hamilleri her bir kart başına yıllık 750 lira katılma payı ödeyecek. Düzenleme henüz Meclis’e sunulmasına karşın tepkiler gecikmedi. Sosyal medyada tepkisini dile getiren vatandaşlar bir yandan da hafta sonu bankaların çağrı merkezlerini arayarak kart limitlerinin 100 bin TL’nin altına çekilmesi talebini iletti.
Yüzde 49,2'si 100 bin TL ve üzerinde limite sahip
Çağrı merkezlerinin yanında bankaların mobil uygulamaları ve internet şubeleri de yoğun bir taleple karşılaşınca bazı bankalar müşterilerine, “Kanun teklifi resmi olarak yasalaşmamıştır. Dolayısıyla bu haberden dolayı kart limitinizi düşürmenize gerek yoktur…
herhangi bir değişiklik olması durumunda sizlere ayrıca bilgi verileceğini belirtmek isteriz” şeklinde mesajlar attı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kartların oranı toplam kredi kartlarının yarısı kadar. TBB’nin Ağustos 2024 raporuna bakıldığında Türkiye’de 37,9 milyon kişinin bireysel kredi kartı bulunuyor.
Kart tutarlarının toplamı ise 1 trilyon 635 milyar TL. Kişi başına ortalama tutar 43,1 bin TL. Kredi kartı limit aralıklarına göre kişi sayısının dağılımına bakıldığında limiti 100 bin TL ve üzerinde kartı olanların sayısı toplam kart kullanıcılarının yüzde 49,2’sini oluşturuyor. Üstelik bu kişiler tekil. Yani birden fazla 100 bin TL ve üzerinde limite sahip kredi kartı kullanıcısı buna dahil değil.
Sosyal medyada tepkilere neden oldu
Bireysel kredi kartı limit aralıklarına göre doluluk oranlarına baktığımızda da 100 bin TL ve üzerindeki kartların limit doluluk oranı yüzde 23 seviyesinde. Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre toplam kredi kartı sayısı 125 milyon 925 bin. 2024 yılının ilk sekiz ayı itibarıyla kredi kartları ile yapılan işlem sayısı 6 milyar 747 milyonun üzerinde. İşlem tutarı baktığımızda 8 trilyon 455 milyar 880 milyon TL civarında.
Sosyal medya platformu X’te de birçok kullanıcının bankaların mobil uygulamaları üzerinden kredi kartı limitlerini nasıl düşüreceklerine ilişkin paylaşım yaptığı görüldü.
Sayı milyona ulaşabilir
QNB Genel Müdürü Ömür Tan, müşterilerin yoğun bir şekilde kart limitlerini düşürmek için talep iletmeye başladığını bildirdi. DÜNYA’nın Türkiye’nin en büyük 5 özel bankasındaki kaynaklarından edindiği bilgilere göre başvurular şimdiden yüz binleri aştı ve bu hafta içinde milyona ulaşması bekleniyor. Başvuruların yüzde 10’u çağrı merkezlerinden yapılırken, yüzde 90’ının mobil ve internet şubeler üzerinden geldiği banka yöneticilerince tarafımıza aktarıldı.