Vatandaşta ‘limit’ paniği

Recep ERÇİN

Düzenleme yasalaşırsa limi­ti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarının hamilleri her bir kart başına yıllık 750 lira katılma payı ödeyecek. Düzen­leme henüz Meclis’e sunulma­sına karşın tepkiler gecikmedi. Sosyal medyada tepkisini dile getiren vatandaşlar bir yandan da hafta sonu bankaların çağrı merkezlerini arayarak kart li­mitlerinin 100 bin TL’nin altı­na çekilmesi talebini iletti.

Yüzde 49,2'si 100 bin TL ve üzerinde limite sahip

Çağrı merkezlerinin yanın­da bankaların mobil uygula­maları ve internet şubeleri de yoğun bir taleple karşılaşınca bazı bankalar müşterilerine, “Kanun teklifi resmi olarak ya­salaşmamıştır. Dolayısıyla bu haberden dolayı kart limitini­zi düşürmenize gerek yoktur…

herhangi bir değişiklik olması durumunda sizlere ayrıca bilgi verileceğini belirtmek isteriz” şeklinde mesajlar attı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verile­rine göre, limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kartların oranı toplam kredi kartlarının yarısı kadar. TBB’nin Ağustos 2024 raporuna bakıldığında Türki­ye’de 37,9 milyon kişinin birey­sel kredi kartı bulunuyor.

Kart tutarlarının toplamı ise 1 tril­yon 635 milyar TL. Kişi başı­na ortalama tutar 43,1 bin TL. Kredi kartı limit aralıklarına göre kişi sayısının dağılımı­na bakıldığında limiti 100 bin TL ve üzerinde kartı olanların sayısı toplam kart kullanıcıla­rının yüzde 49,2’sini oluştu­ruyor. Üstelik bu kişiler tekil. Yani birden fazla 100 bin TL ve üzerinde limite sahip kre­di kartı kullanıcısı buna dahil değil.

Sosyal medyada tepkilere neden oldu

Bireysel kredi kartı limit ara­lıklarına göre doluluk oranla­rına baktığımızda da 100 bin TL ve üzerindeki kartların li­mit doluluk oranı yüzde 23 se­viyesinde. Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre top­lam kredi kartı sayısı 125 mil­yon 925 bin. 2024 yılının ilk se­kiz ayı itibarıyla kredi kartları ile yapılan işlem sayısı 6 mil­yar 747 milyonun üzerinde. İş­lem tutarı baktığımızda 8 tril­yon 455 milyar 880 milyon TL civarında.

Sosyal medya platformu X’te de birçok kullanıcının bankaların mobil uygulama­ları üzerinden kredi kartı li­mitlerini nasıl düşürecekle­rine ilişkin paylaşım yaptığı görüldü.

Sayı milyona ulaşabilir

QNB Genel Müdürü Ömür Tan, müşterilerin yoğun bir şekilde kart limitlerini düşürmek için talep iletmeye başladığını bildirdi. DÜNYA’nın Türkiye’nin en büyük 5 özel bankasındaki kaynaklarından edindiği bilgilere göre başvurular şimdiden yüz binleri aştı ve bu hafta içinde milyona ulaşması bekleniyor. Başvuruların yüzde 10’u çağrı merkezlerinden yapılırken, yüzde 90’ının mobil ve internet şubeler üzerinden geldiği banka yöneticilerince tarafımıza aktarıldı.