Washington Büyükelçisi Murat Mercan’dan TABA-AmCham’e ziyaret

Washington Büyükelçisi Murat Mercan, ziyaret kapsamında Türkiye ile ABD arasındaki ticaretin geliştirilmesi kapsamında görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede, Türkiye ve ABD arasındaki ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefinin gerçekleştirilmesi için karşılıklı çabaların sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

TABA AmCham, 422 kayıtlı üye şirkete ile 2.7 milyar dolar ihracata, 17.6 milyar dolar ciroya ve 50 bin kayıtlı istihdama ulaştı. TABA-AmCham Genel Başkanı Süleyman E. Sanlı, derneğin ABD’de New York, New Jersey, Georgia, Florida ve Texas olmak üzere 5 eyalette temsilciliklerinin bulunduğuna dikkat çekerek, görüşmelerde ABD’de önemi artan Türk markalarının ihracatlarının yanı sıra pazara giriş yapan Türk yatırımcıların faaliyetleri hakkında da istişare edildiğini belirtti.