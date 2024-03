Wyndham 50 destinasyona çıkacak, 2 yeni marka gelecek

Hamide HANGÜL

Dünyanın franchise veren en büyük otel şirketi olan ve 95’in üzerinde ülkede 24 markasıyla faaliyet gösteren Wyndham Hotels & Resorts, dünyadaki 5’inci büyük pazarı Türkiye’de, yeni otellerle büyümesini sürdürecek. Dünyada 9 bin 200 oteli bulunan ve Türkiye’de 45 şehirde faaliyet gösteren markanın yeni hedeflerini ve büyüme planlarını Wyndham Hotels & Resorts Türkiye Ülke Direktörü Murat Özel ile konuştuk.

Türkiye’de uzun yıllardır en çok otele sahip uluslararası otel zinciri olduklarını söyleyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tamamı franchise 110’un üzerinde otelimiz bulunuyor. 10 ayrı markada 16 bin odamız var. Hedefimiz, Türkiye’deki 10 otel markamızın yanına yeni markalar da getirmek, onları da tanıtacağız. Bu yıl içerisinde getirmeyi planlıyoruz.”

İki yeni marka daha gelecek

Türkiye de şu anda en çok bilinen Ramada, Wyndham, Wyndham Garden, La Quinta, Tryp By Wyndham, Trademark, Ramada Encore gibi markalarla sektörde hizmet verdiklerin dile getiren Özel, önümüzdeki dönemde gelmesi planlanan otel markaları ve konseptlerini şöyle açıkladı: “Avrupa’da geçtiğimiz yıllarda satın aldığımız Vienna House markasını getirmek için çalışıyoruz.

Seçkin lokasyonlara getirmek istiyoruz. Vienna House, life style bir marka. Şehrin merkezinde, kalbinde olması gereken bir otel markası. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde düşünülebilir. Bununla birlikte Dolce by Wyndham, hem kongre, hem lüks resort markamız var. Türkiye’nin başkenti ve Ege sahilinde bu sene açmayı düşünüyoruz.”

Türkiye’nin, Wyndham Hotels & Resorts için dünyadaki beşinci büyük pazar olduğuna işaret eden Özel, markanın, Türkiye’nin gücüne inandığını ve yatırım yapmaya devam ettiğinin altını çizdi. Birkaç yıldır her yıl ortalama 10 otel açtıklarını belirten Murat Özel, bu yıla yönelik hedeflerini de şöyle açıkladı: “2024 yılında minimum 10 otel açacağız. Halihazırdaki 110’un üzerindeki otelimizin üzerine en az 10 tane daha ekleyeceğiz.

Yıl sonunda bu rakama sürpriz gelebilir. İmzalanmış ve yapımı süren otellerimiz var şu anda. Bu yıl Ramada Resort by Wyndham Sapanca Thermal, Ramada Resort by Wyndham Kastamonu, Ankara’da açılacak olan Boreas Hotel Trademark Collection by Wyndham, Ramada Encore by Wyndham İstanbul Arnavutköy, TRYP by Wyndham İstanbul Maltepe, Ramada by Wyndham Fethiye Ölüdeniz, Ramada by Wyndham Dalaman, Wyndham Tarsus St. Paul, Wyndham Alanya, Ramada Encore by Wyndham Konya Karatay da açılacak. 2024 yılı sonuna kadar yeni açılışlarla 130, 2025 yıl sonu hedefimiz ise 150 otele ulaşmak.”

Metrekare başına 1.000 dolar yatırım

Türkiye’de franchisle açılacak yeni otellerle önemli bir yatırım ve istihdamın da harekete geçmesine öncülük edeceklerinin altını çizen Özel, şu anda 90’ın üzerinde olan iş ortaklarının da artacağını söyledi. Türkiye'deki 110’ın üzerindeki franchise otellerde şu anda toplamda yaklaşık 8.000 kişinin istihdam edildiğini açıklayan Özel, bu yıl açılması beklenen otellerle en az 500 çalışanın daha istihdama katılmasının beklendiğini söyledi. Bu yıl açılması beklenen otellerin toplamda yaklaşık 60 bin metrekare alana sahip olmasının beklendiğine işaret eden Özel, “Otel yatırımlarının ortalamasının metrekare başına yaklaşık 1.000 dolara denk geldiğini söyleyebiliriz” dedi.

Tarsus’a antik, Çambaşı’na dağ oteli

Türkiye’de 45 şehirde bulunduklarını, yeni eklenecek Tarsus, Sapanca, Kastamonu, Dalaman, Fethiye, Alanya ve Karatay’la 50 destinasyona çıkacaklarını açıklayan Özel, söz konusu otellerin özelliklerini şöyle açıkladı: “Tarsus'taki otelimiz 70 odalı. Tamamı antik ve tarihi evlerden oluşuyor. Burayı gezmek isteyecek çok ciddi bir potansiyeli söz konusu. 2024 yılında burayı da açmayı hedefliyoruz.

Dalaman yeni bir destinasyon. Oraya da bir otelimizi bu sene kazandıracağız. Sapanca açılmak üzere, ilk otelimiz olacak. Kastamonu'ya geliyoruz. Karadeniz kıyısındaki gelişimimize devam ediyoruz. Bir dağ oteli açıyoruz. Karadeniz yaylası Çambaşı’nda. Wyndham Garden dağ oteli açıyoruz. Karadeniz yaylalarında ilk uluslararası otel olacak. Turistleri yayla kültürüyle biraraya getireceğiz. Onu da bu sene açmayı hedefliyoruz, 80 odalı olacak.”

İkinci çeyrekle hareketlenecek

Turizmde, ikinci çeyrekle birlikte bir hareketlenme olacağı öngörüsünde bulunan Murat Özel, “Ramazan’ın ardından talepte ciddi bir atış bekliyoruz. 2024’ün, 2023’ü kesinlikle yakalayacağını düşünüyoruz. Türkiye'nin klasikleri var, Avrupa pazarımız var. Business dediğimiz iş segmenti de gayet iyi gidiyor. İstanbul, Ankara gibi şehirlerimizdeki iş toplantıları olsun. Her geçen yıl bir adım daha öteye gittiğimizi söyleyebilirim. Yılın geri kalanında iş segmentinden de otellerimizin gerçekten faydalanacağını düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.