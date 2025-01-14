Yangınlar sigorta krizini de alevlendirdi

ABD’nin Los Angeles şeh­rinde ve çevresinde de­vam eden yangınlarda can kaybı 24’e yükseldi.100 bin­den fazla kişinin hala tahliye emri altında olduğunu belirten yetkili­ler, evlerine dönmek isteyenlere yangın alanlarının hala ‘çok teh­likeli’ olduğu uyarısını yaptı. Öte yandan yangının geniş bir alana yayılmasına neden olan rüzgarla­rın çarşamba gününe kadar yeni­den hızlanacağı ve saatte 96 km/s hıza ulaşacağı bildirildi.

ABD’nin California eyaletinin Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınlarda can kaybı 24’e yükseldi. 100 binden fazla kişi, hala tahliye emri altın­da ve çarşamba günü yeniden hız­lanması beklenen rüzgarlar, yan­gın bölgesinde korku yaratıyor. 7 Ocak akşamı başlayan yangınlar­da şimdiye kadar 37 bin dönüm­den fazla alan kül oldu. Califor­nia’da yangınlarda hasar gören veya kullanılamaz hale gelen 12 binden fazla yapının milyonlar­ca dolarlık mülkler olduğu dikka­te alındığında, yangınlar kaynaklı ekonomik kaybın da 150 milyar doları bulabileceği tahmin edildi.

Yangının ekonomik boyutu dikkatleri sigorta şirketlerine çekerek sektöründe derinleşen krizi de gözler önüne serdi. Uz­manlar sigorta şirketlerinin bu yangınların yol açtığı kayıpları karşılamakta zorlanabileceği­ni belirtti.

Sigorta poliçesi edinmeleri zorlaşmıştı

Ülkenin en kalabalık eyale­ti California’da, iklim değişik­liğinin orman yangınlarını, sel­leri ve fırtınaları daha yaygın ve maliyetli hale getirmesi, yüksek riskli bölgelerdeki ev sahipleri­nin sigorta poliçesi edinmesini veya bunları karşılamasını zor­laştırmıştı. Riskli bölgelerde ye­ni poliçe düzenleme oranlarının azalması ya da mevcut poliçeleri yenilenmemesi nedeniyle sigor­ta kapsamı dışında kalan bölge­lerdeki kayıpların da büyük bir ekonomik yük oluşturduğu kay­dedildi.

Eyaletteki birçok ev ve iş yerine sigorta hizmeti sağlayan şirketlerin yüksek miktarda poli­çe iptali ve ihmalleri de yangınlar sonrasında kamuoyunda tartış­ma konusu oldu. Bölgedeki mülk sahipleri, son aylarda bazı büyük sigorta şirketlerinin etkilenen bölgelerde yangın kapsamından çekildiğini bildirdi.

Şirketler poliçe düzenlemeyi durdurdu

Ülke basınında yer alan haber­lerde, pazar payına göre en bü­yük 12 sigorta şirketinden 7’sinin eyalette yeni poliçe düzenlemeyi durdurduğu veya kısıtladığı ile­ri sürüldü. Yangınlar başlama­dan önce California’daki 7 ev­den 1’inin asgari yangın sigortası sağlayan plana dahil olduğu be­lirtilirken, bir sigorta şirketinin “uzun vadede sürdürülebilirliği­ni” sağlamak amacıyla on binler­ce müşterinin sigortasını iptal et­tiği kaydedildi.

Eyaletin en büyük konut sigor­tacılarından State Farm General, geçen yıl mart ayında, 30 bin ev sahibi için sigorta yenilemeyece­ğini duyurdu. Chubb ve iştirakleri ile Allstate de yüksek yangın riski taşıyan bölgelerde yüksek değerli evler için yeni poliçe düzenleme­yi durduran sigorta şirketleri ara­sında yer aldı. Yangınlardan önce sigorta şirketlerinin konut sigor­talarını yenilememesi, bölgede birçok yangın mağdurunu kayıp­larını karşılayacak sigorta güven­cesinden mahrum bıraktı.

State Farm General’dan yan­gınlara ilişkin hafta sonu yapı­lan açıklamada, 10 Ocak itibarıy­la yaklaşık 4 bin 400 ev ve araç sigortası talebinin işleme ko­nulmaya ve milyonlarca doların müşterilere geri ödenmeye baş­landığı aktarıldı. Açıklamada, şirketin “California’daki sigor­ta piyasasının karmaşık yapısı­na” rağmen devlet yetkilileriyle işbirliği yaparak sigorta erişimi­ni artırmaya çalıştığı ifade edildi. Yüksek emlak fiyatları ve belirsiz bir sigorta ortamına sahip, fela­ketlere meyilli eyaletteki büyük mülk hasarının gelecekte sigorta poliçelerine erişimi daha zor ha­le getirebileceği tahmin ediliyor.

ABD tarihinin en maliyetli yangını

Yangınlar Los Angeles’ı kasıp kavurmaya devam ederken, geri­de bıraktığı hasar, can kaybı, iş ke­sintileri ve diğer ekonomik etki­leri dahil olmak üzere felaketin boyutu da netlik kazanıyor. Ma­li bilançoyu kesin olarak hesap­lamak için henüz çok erken olsa da bölgede devam eden yangınlar ABD tarihinin en maliyetli yan­gını olma yolunda ilerliyor. Yan­gınların henüz tam olarak kontrol altına alınamaması nedeniyle yol açtığı hasar ile kaybın boyutu da her geçen gün artıyor.

Sigortalı kaybın 20 milyar doları aşabileceği tahmin ediliyor

Los Angeles’taki yangınların bölgede zarar gören mülklerin yüksek değerleri nedeniyle sigorta sektörü için önemli kayıplara neden olması bekleniyor.

-JPMorgan’un analizine göre, yangınlardan kaynaklanan sigortalı kayıpların 20 milyar doları aşabileceği tahmin ediliyor ve bu rakamın yangınların kontrol altına alınmaması halinde daha da artabileceği belirtiliyor. Söz konusu tahmin, ülke tarihindeki en maliyetli yangın olan 2018’deki Camp yangınından kaynaklanan yaklaşık 10 milyar dolarlık sigortalı kaybın üzerinde bulunuyor.

-Wells Fargo da sigortalı kayıplara ilişkin benzer bir tahminde bulunurken, toplam ekonomik kaybın 60 milyar doların çok üzerinde olabileceğini öngörüyor.

-Kredi derecelendirme kuruluşu Morningstar DBRS’in analizine göre ise ilk tahminler doğrultusunda yangınlardan etkilenen mülklerin nihai sayısına bağlı olarak toplam sigortalı zararın 8 milyar doları aşacağına işaret ediliyor.

Yangın sigorta şirketlerinin hisselerini de vurdu

Yalnızca finansal olarak değil aynı zamanda itibar açısından da zorlu bir süreçle karşı karşıya kalan sigorta şirketlerinin hisselerinde geçen hafta kaydedilen düşüş dikkati çekti. Yangınlarda sigortalı zararlar açısından en fazla risk altında olan sigorta şirketlerinden Allstate, Chubb ve Travelers’ın hisselerindeki düşüş öne çıktı. ABD’nin büyük sigorta şirketlerinden Travelers’ın hisseleri cuma günü yüzde 4,3, Chubb’ın hisseleri yüzde 3,4 ve Allstate’in hisseleri yüzde 5,6 değer kaybetti. Ayrıca American International Group’un hisseleri yüzde 1,3 ve Mercury General’ın hisseleri yaklaşık yüzde 20 düştü.