Yapı güvenliğini artırmak için ustalara 'yetki belgesi zorunluluğu' geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde taslağı hazırlanan 'Yapı Ustaları Hakkında Yönetmelik' yürürlüğe girerse, yapı müteahhidi ve şantiye şefleri, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgesi olmayan usta çalıştıramayacak. Yapım işlerinde çalışacak ustaların e-Devlet Kapısı'ndan 'Şantiye-M Sistemi'ne kaydolması ve 5 yılda bir kaydını yenilemesi zorunlu hale gelecek.

Herkes konuyla ilgili yeterliliklere sahip olmalı

Konuyu değerlendiren İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, "Sadece sorumluluğu yükleniciye, müteahhide ve mimara atmakla olmaz. Bir inşaat sürecinin paydaşları var. Proje çizen mühendis, mimar, ruhsat veren belediye, işi yürüten müteahhit, çalışan usta, malzeme veren betoncu, demir tedarikçisi, hepsi bu sürecin bir parçası. Bu nedenle herkesin konuyla ilgili yeterliliklere sahip olması büyük önem arz ediyor" dedi.

Kazaların önlenmesi açısından da önemli...

İnşaat sektöründe özellikle taşıyıcı sistemi ayakta tutan ağır iş kollarında çalışan ustaların belgelendirilmesinin zorunlu hale getirilmesi ve daha önce kaldırılan teşviklerin geri getirilmesi gerektiğini vurgulayan Tellioğlu, "Ustalık belgesi zorunluluğu hem iş sağlığı ve güvenliği ve kazaların önlenmesi hem de yapı kalitesi açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca, mevcut belgelendirme sürecinin de incelenmesi gerekiyor. Mevcut ustalık belgelendirme sistemi, kişiyi yetiştirmekten ve eğitmekten ziyade, kişinin usta olup olmadığını teyit eden bir sınavdır ancak belgelendirme sonrası ustaların performanslarında yeterli bir iyileşme gözlenmiyorsa bu sürecin de tekrar gözden geçirilerek eğitimle desteklemesi büyük önem arz ediyor" dedi.