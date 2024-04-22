Yapp, kadın ustaların eliyle büyüyecek

Sevilay ÇOBAN

Technical University Of America (TAU) New Jersey’de iç mimarlık bölümünden mezun olan 37 yaşındaki Ömer Öziskender, inşaat sektöründe faaliyet gösteren Metreküp Holding’in kurucu ortağı ve aynı zamanda genel müdürü. Holding bünyesinde Türkiye’deki büyük kamu kurumları ve özel sektördeki zincir şubeleri olan yapılara anahtar teslim inşaat ve bakım onarım hizmeti verirken, sektörün en önemli ihtiyaçlarından biri olan usta hizmetine ulaşma konusundaki sıkıntıya çözüm üretmek için yola çıkan Öziskender, yapı sektörünün en yeni girişimcisi oldu. “Yapp de Yeter” sloganıyla kadın ustaları da bünyesinde barındıran Yapp mobil uygulamasını hayata geçirdi. Hedef, kısa vadede Türkiye’nin bütün şehirlerinde aktif hizmet verirken, uluslararası alanda da faaliyet göstermek.

Türk yazılımcılar geliştirdi

Yapp'ın kurucu ortağı ve CEO’su Ömer Öziskender, “Ortağım Taner Tekin ile birlikte uzun yıllardır kamu ve özel sektöre verdiğimiz inşaat hizmetlerini günümüz teknolojisi ve şartlarına uygun hale getirerek bir mobil uygulama haline getirmeye karar verdik. Aslında işimizi dijitalleştirmek için bir adım attık. Girişimimiz, tamamen Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen bir teknoloji şirketi olarak 2023 yılında hayata geçirildi. Uygulama Türkiye'de ve dünya çapında ev ve iş yerlerindeki bakım, onarım ve montaj gibi ihtiyaçları karşılamak üzere geliştirildi” diyor.

Tamamı kadrolu ustalar

Yapp’ın bünyesinde hizmet veren 594 kişilik ekibin tamamının kadrolu ve mesleki yeterlilik belgelerine sahip ustalardan oluştuğuna dikkat çeken Öziskender, “Yapp, güvenilir hızlı ve uygun fiyatlı hizmet vermek amacı ile kurulmuş bir mobil uygulama. O nedenle çalışanlarımızın da bize aynı güveni duymasını istiyoruz. Hizmetin kalitesini de yükseltmek ve müşteri nezdinde farklı fiyat uygulamalarının önüne geçmek amacıyla bütün ustalarımızı Yapp çatısı altında istihdam ediyoruz. Dışarıdan usta temini ya da 3. parti şeklinde bir model kullanmıyoruz. Uygulamanın büyümesiyle birlikte daha fazla istihdam yaratmayı hedefliyoruz. Yıl sonunda 800 kişilik bir ekibe ulaşmayı planlıyoruz” diye konuşuyor.

7 gün randevulu hizmet

Öziskender, uygulamanın kullanıcıları ev ve iş yerlerinde ihtiyaç duydukları hizmetlere kolayca ulaşmasını sağlayan bir platform haline geldiğini ifade ederken, “Uygulamanın kullanımı oldukça basit ve pratik. Kullanıcılar, haftanın 7 günü yerel ve deneyimli ustaları seçebilir, randevu alabilir ve ödemelerini güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirler. Bu, kullanıcılara kolaylık ve güvenilirlik sağlıyor” şeklinde bilgi veriyor.

Hedef globale ulaşmak

Henüz 1 yıllık bir girişim olan Yapp’ın büyüme sürecinde olduğuna vurgu yapan Ömer Öziskender, “Uygulamamız şu anda İstanbul, Antalya ve Alanya’da aktif olarak hizmet veriyor. Kısa vadede daha fazla şehre yayılmayı, uzun vadede ise uluslararası alanda faaliyet göstermeyi planlıyoruz. 1 yıllık kısa bir sürede 23 bine yakın kullanıcıya farklı hizmetler sunduk. Kullanıcı geri dönüşleri, uygulamamızı sürekli olarak iyileştirmemize ve geliştirmemize yardımcı oluyor. Gelecek planlarımız arasında, uluslararası alanda tanınan bir marka olmak var. Teknoloji alanında yenilikçi çözümler sunarak dünya çapında genişlemeyi ve kullanıcı tabanımızı artırmayı hedefliyoruz” diyor.

Yatırımcı görüşmeleri devam ediyor

Öziskender, ilk aşamada girişimin Metreküp Holding’in desteği ile kurulduğunu anlatarak, “Yapmış olduğumuz detaylı yatırım görüşmelerinin yakında sonuç vermesini bekliyoruz. Bu sayede de kısa süre içeresinde hızlı büyüme gerçekleştirmeyi ve rakamsal büyümeyi yakalayacağımızı ön görüyoruz” diye ekliyor.

Hizmet portföyü genişleyecek

Yapp uygulaması kullanıcılarına; tesisat, elektrik, boya ve mobilya kategorilerinde hizmetler sunuyor. Kadın ustalarla ev dönüşüm hizmetinin de yer aldığı uygulamada, avize montajından, su kaçağı, vitrifiye grubu, musluk ve tesisat tıkanıklığı gibi sorunlara da kısa sürede çözüm üretiyor. Uygulamaya yeni kategorilerinde eklenerek hizmet portföyünün genişletilmesi planlanıyor.

"Sektörün imajını değiştireceğiz"

Kadınların yapı, tesisat ve tamir gibi geleneksel olarak erkek egemen sektörlerde istihdam edilmesini teşvik etmek için özel bir çalışma yaptıklarının altını çizen Öziskender, şunları söylüyor; “İnşaat ve yapı sektörü hepimizin malumu olduğu üzere erkeklerin daha yoğun istihdam edildiği bir sektör. Biz bu uygulama aracılığı ile kadınları hem iş hayatındaki varlığını destelemek hem de sektörün imajını değiştirmek istiyoruz. Bu amaca yönelik olarak da kadın ustalara eğitim ve sertifikasyon desteği sağlıyoruz ve onları uygulamamız aracılığıyla iş bulmalarına olanak tanıyoruz.”