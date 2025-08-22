Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası’nda üretilen Anzer Balı, yapılan başvuru sonucunda Şubat 2021’de coğrafi işaret almaya uygun görülmüştü.

Anzer Balı hem yurtiçinden hem de yurtdışından oldukça talep görürken, üreticiler, sağdıkları ballarını tahlile gönderilmeleri için kooperatiflere teslim etmeye başladı.

Referans kovanlarına göre bu yıl üretim 3 kat artarak kovan başına ortalama 6,5 kilogram olarak belirlendi.

Öte yandan, Anzer Balı'nın bu yıl ki satış fiyatı da belli oldu. Geçen yıl 4 bin liradan satılan Anzer Balı bu yıl 6 bin liradan satışa çıktı.

Fiyatı yüksel olduğu için istismar ediliyor

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz “Haziranda Anzer Yaylası'nda bir kar yağışı oldu. Karın hemen ardından bu yıl bal rekoltesinin çok düşeceğini düşünerek üzüldük ama yaylamızın yüksek rakımda olması sebebiyle karın hemen ardından sis ve duman geldi. Bu nedenle buz veya don olmadı. Buz olmamasıyla birlikte ise karın da yağması ile Anzer Yaylası'nda 2025-2026 yılında son 50 yılın en verimli yılı yaşandı" dedi.

Deniz, Anzer Balı’nın taklit edildiğini hatırlatarak, “Gerçek Anzer Balı Hacettepe Üniversitesi'nde tahlili yapıldıktan sonra üzerine Coğrafi İşaret Tescili logosu vurulmaktadır. Bunun dışındakiler kesinlikle onaydan geçmemiş, gerçek Anzer Balı değildir” dedi.

Anzer Balı’nın fiyatının diğer ballara göre yüksek olması nedeniyle daha çok istismar edildiğini anlatan Deniz, vatandaşlara bir de çağrıda bulundu: “Üzerinde Tarım Bakanlığı'nın Coğrafi İşaret Tescili Logosu olmayan balları almayın.”