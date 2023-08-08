Yatak üretim sektörü 28 Eylül'de IBIA EXPO'da bir araya gelecek

Türkiye’de yatak yan sanayi sektörünün ise; 2023 yılı sonuna kadar üretiminin 4 milyar dolara, ihracatının ise 3 milyar dolara çıkması bekleniyor. İhracata ve ticaret hacmine sağladığı katkı kapsamında BİFAŞ tarafından IBIA- Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği işbirliğinde bu yıl ikincisi düzenlenecek olan IBIA EXPO, 28 Eylül-1 Ekim 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde binlerce ziyaretçisi ilesektör profesyonellerine kapılarını açacak.

IBIA EXPO 2023 organizatörü BİFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural, IBIA EXPO’ nun alanında tek fuar olması ile birlikte çok hızlı bir şekilde uluslararası boyut kazandığını söyledi. Vural, “Bu yıl fuarımız 100’ün üzerinde ülkeden 35 binin üzerinde yerli ve yabancı alıcıyı ağırlamaya hazırlanıyor.

Dünyada önemli bir yere sahip Türk yatak yan sanayi sektörünün dünya çapında daha fazla markalaşmasına yardımcı olmak en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. IBIA Expo 2023, en son teknolojilerin sergilendiği bir ihracat platformu özelliği de taşıyor” dedi.