Yatırımın geleceğine ışık tutacak konferans başlıyor

“Yatırımın geleceğini birlikte inşa etmek” başlığıyla düzenlenen konferansa, Türkiye’den ve dünyadan, 20’ye yakın şirketin üst düzey yöneticisi katılacak.

Sektörün geleceğinin masaya yatırılacağı etkinlikte, uluslararası trendler, gelişmeler ve deneyimler paylaşılacak.

Türkiye Kalkınma Fonu, Fiba Holding, Fibabanka, Ak Portföy, İnci Holding, Paribu Ventures, Re-Pie Portföy, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, TÜSİAD ve Yapı Kredi’den deneyimli konuşmacıların yer alacağı konferans, bu alana yeni katılan oyunculara da kendilerini tanıtma fırsatı sağlayacak.

Yabancı konuklar arasında ise Remus Capital’in kurucu ortağı, Presto Automation’un CEO’su Krishna K. Gupta ile İngiltere'nin EdenBase.com'unun kurucu ortaklarından, önde gelen Fintech merkezlerinden biri olan Level39.co'nun kurucularından Eric van der Kleij de bulunuyor.