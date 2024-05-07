Yedek parça pazarı 2030’da 1 trilyon dolara ulaşacak

Pandemide başlayan toplu taşımadan kaçış, tüketicileri otomobil sahibi olmaya yöneltirken, bir yandan Türkiye’de yatırım amacıyla satın alınan otomobillerde, değer kaybının önüne geçmek adına bakımlara önem verilmesi de, yedek parça ve servis ihtiyaçlarını da artırıyor.

Daha çok otomobilin, daha çok yedek parça anlamına geldiğini belirten Motor Aşin CEO’su Saim Aşçı, “Geçen yıl dünyada 700 milyar dolar olarak ölçülen yedek parça pazar büyüklüğü, 2030’a gelindiğinde 1 trilyon dolara ulaşacak” açıklamasını yaptı.

“DIY-Do İt Yourself ”, yani kendi bakımını kendin yap trendinin dünya çapında büyümeye devam etiğini ifade eden Aşçı, “Son yapılan araştırmalara göre önümüzdeki yıl online satışların toplam yedek parça satışlarına oranı Almanyada yüzde 20 seviyesine kadar çıkabileceğini gösteriyor” dedi. Türkiye araç parkının ortalama yaşının 15 olduğunu hatırlatan Aşçı, yaşlanan parkla birlikte Türkiye’deki yedek parça ihtiyacının katlanarak büyüdüğünün altını çizdi.

Online kanallar istikrarlı büyüyor

Yapılan araştırmalar ışığında önümüzdeki yıl online-web kanalları üzerinden yedek parça satışlarının payını yüzde 20’ye ulaşmasının beklendiğini belirten Aşçı, “Özellikle fiyat hassasiyeti çok yüksek seviyede olan nihai tüketiciler, basit bakımlar için yedek parça teminini kendileri web siteleri, pazaryerleri ve uygulamalar üzerinden gerçekleştiriyor.

Online kanallarda nihai tüketici ağırlığı ise yüzde 60, yani çok yüksek seviyede. Tercih edilen parçalar ise genelde silecek, hava filtresi, polen filtresi, yağ filtresi, yağ, fren balatası gibi değişimi kolay unsurlardan oluşuyor” değerlendirmesini yaptı. Aşçı, satış sonrası hizmetlerinin temelini oluşturan yedek parça sektörünün Amerika’da ve birçok dünya ülkesinde önemli bir ivme kazandığını vurguladı.

Türkiye’de durumun biraz daha farklı ilerleyeceğini anlatan Aşçı, “Parka dahil olan yeni araç sayısı ortalama her yıl 800 bin, 1 milyon aralığında gerçekleşirken 10-20 yaşındaki otomobiller halen yoğun bir şekilde kullanılıyor ve servis ihtiyaçları her geçen yıl artıyor. Türk tüketicisi alışkanlıklarını koruduğu takdirde içten yanmalı motora sahip araçlar için yedek parça ihtiyacı 2040 yılına kadar devam edecektir” dedi.