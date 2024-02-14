"Yeni Perakende Yasası ile mağduriyetler giderilsin"

TPF'den yapılan açıklamaya göre, TPF Yönetim Kurulu üyeleri, İzmirli yerel zincir market yöneticilerinin yanı sıra gıda perakende sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, sektörün gelişimi için atılması gereken adımlar ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TPF Başkanı Ömer Düzgün, enflasyonun hayatın her alanında yoğun olarak hissedildiği günümüzde, en çok etkilenen sektörlerden birinin gıda perakendesi olduğuna dikkati çekti.

“Fiyat artırma lüksümüz yok”

Düzgün, "Büyük bir girdabın içerisinde kürek çekiyoruz. 5 ve üzeri marketlerin sayısı 60 bine doğru hızla ilerliyor. Bir tarafta 50 bini aşkın discount ve ulusal marketler, diğer tarafta yerel zincir marketler bulunmakta. Böylesine mağaza enflasyonunun olduğu bir rekabet ortamında fiyat artırma gibi bir lüksümüz yok.

Biz sebze-meyveyi direkt tarladan alıp market raflarımızda satmıyoruz. Sebze ve meyveyi hallerden alıyoruz. Bizler private label üretim yapmıyoruz. Markalı üreticilerimizin ürünlerini tedarikçilerimiz aracılığıyla temin edip raflarımızda vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Böylesi bir rekabet ortamında fiyat artıran yerel zincir marketler hayatta kalabilir mi? Yoksa rekabette yenik düşüp ertesi gün kepenk mi kapatır?" ifadelerini kullandı.

“10 yıldır gündemimizde”

Düzgün, 10 yıldır gündemlerinin, adil rekabet ortamının sağlanması, yerel sermayedarın korunması ve kepenk kapatmaması olduğunu bildirdi. Perakende Yasası'ndaki eksik ayakların giderilmesi, vatandaşların korunması gerektiğini belirten Düzgün, "Perakende Yasası'nda yapılacak düzenlemeler tüm tarafların mağduriyetini giderebilir" değerlendirmesinde bulundu.