Yeni yılda da sıfır aracı kredisiz aldık
Sıfır araç satışlarında kredi neredeyse bitti. Satışların ağırlıklı bir kısmı nakit olarak dönerken, faiz indirim hamleleri bile taşıt kredilerinde yeni bir iştaha neden olamadı. BDDK verilerine göre, son 13 haftada bireysel taşıt kredilerinde düşüş yüzde 5 seviyesini geçti. Ticari kredide de yüzde 20’ye yakın artış gerçekleşti.
Ali YILDIRIM
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sıkı para politikasıyla birlikte politika faizi oranlarında da seri bir düşüşe başladı. Uzun bir süredir seyreden yüksek faizler karşısında tüketicinin deyim yerindeyse sıfır araç alımına bir anlamda set koyulurken, şimdi kademeli faiz indirimi dönemine girildi.
Yaşanan bu artış karşısında özellikle taşıt kredilerinde uzun bir zamandır seyreden yüksek faiz oranlarıyla birlikte sıfır otomobil alımında ticaretin neredeyse yüzde 90’ı nakit dönüyordu. Fakat gelinen noktada faizlerin düşmesine rağmen taşıt kredisi iştahı istenilen seviyelere gelemedi. Bireysel taşıt kredilerinde hızlı bir düşüş dönemine yeni yılla birlikte girildi. Aynı dönemde ticari taşıt kredilerinde de hızlı bir artış serüveni başladı. Ticaride kredi hacimleri bireysele göre, daha büyük olunca yeni araç alım iştahı da en azından krediyle birlikte artışa başladı.
Bireysel krediler vites düşürdü
Son 3 aylık haftalık verilere göre, bireysel taşıt kredilerinde düşüş eğilimi özellikle 2025 ile birlikte hız kazandı. Gelinen son 13 haftada Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bireysel taşıt kredilerinde düşüş yüzde 5 seviyesini geçti. Aynı dönemde ticari taşıt kredilerinde de tam tersi bir artış yaşandı. Ticari taşıt kredilerinde son 13 haftada yüzde 20’ye yakın artış gerçekleşti. 11 Kasım 2024’te 74 milyar liranın üzerinde seyreden bireysel taşıt kredileri 7 Şubat 2025 haftasında 70 milyar TL seviyesine kadar geriledi. Ticari tarafta da 194.5 milyar TL olan kredi hacmi 233.4 milyar TL’ye kadar ulaştı. Bu tabloda taşıt kredisinde işte 2025 döneminde ticari tarafta daha fazla arttı.
Satışlar yılın ilk ayında gaz kesti
Şubat ayı verilerine kısa bir süre kaldı. Ama uzmanlar Şubat 2025’te de daralmanın kaçınılmaz olacağını yorumluyor. Yılın ilk ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yıla göre, yeni rekora imza atamadı. Satışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 13,9 düşerek 68 bin 654 adet olarak gerçekleşti. Binek otomobil satışları yüzde 12,6 oranında kayıp yaşadı. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 18,8 geriledi.
Geçen yıl pandeminin etkilerini yeni yeni üzerinden atan sektör, daha yıl başından iyi bir ivme yakalamış ve aynı zamanda ÖTV muaf müşterilerin de hızlı değişim süreleri pazarı en iyi Ocak rekoruna taşımıştı. Bu yıl bir ilk olarak ÖTV muaf araç satışlarına yerlilik şartı getirildi. Bu yüzden yerli modellerin yıla iyi bir giriş yapması bekleniyordu. Fakat Otomobil Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine bakıldığında bu etkinin oldukça sınırlı olduğu görüldü.
İhtiyacın sıfır araçta kullanılmasına kısıtlama
BDDK, nihai fatura değeri 400 bin lira ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade oranını 48 ay olarak belirlemişti. Daha önce nihai fatura değeri 120 bin lira ve altında olan taşıt alımlarında geçerliydi. Öte yandan, nihai fatura değeri 400 bin liradan 800 bin liraya kadar olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 36 ay oldu.
Nihai fatura değeri 800 bin liranın üzerinde olup 1 milyon 200 bin lirayı aşmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 24 ay olurken, nihai fatura değeri 1 milyon 200 bin lira ile 2 milyon lira arasındaki taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde ise vade 12 ay olarak belirlendi.
Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin ikinci fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen, taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranının, nihai fatura değeri 400 bin lira ve altında olan taşıtlar için yüzde 70’i aşamamasına karar verildi.
Nihai fatura değeri 400 bin liradan 800 bin liraya kadar olan taşıtlar için yüzde 50’yi aşamamasına, nihai fatura değeri 800 bin liranın üzerinde olup 1 milyon 200 bin lirayı geçmeyen taşıtlar için yüzde 30’u aşamamasına, nihai fatura değeri 1 milyon 200 bin liradan 2 milyon liraya kadar olan taşıtlar için yüzde 20’yi aşamamasına karar kılındı.
Takipteki kredi hacminde artış başladı
Kredilerdeki bu düşük iştah karşısında takibe düşen kredi hacminde de artışlar görülmeye başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) haftalık verilerine göre, takipteki taşıt kredilerinin oranı son 5 haftada yüzde 5’in üzerinde artış kaydetti. 10 Ocak 2025 haftasında 225 milyon TL’nin üzerinde olan takipteki taşıt kredileri 7 Şubat haftasındaki veride 236.7 milyon TL’ye çıktığı görüldü. Böylece 2025 ile birlikte takibe düşen kredi hacimlerinde de artış kaydedildi.
Ticaret yapana 1 milyon lira faizsiz
Sıfır araç satışındaki düşük iştah kampanyalara da yansıdı. Ocak ayında önceki döneme göre, daralan pazar karşısında markalar da kampanyalara hız verdi. Özellikle ticari taşıt kredilerinde de yaşanan artış gözlerden kaçmadı. Şubat 2025’te birçok marka bireysel taşıt kredilerini marka ve modele göre, 300-400 bin lira sınırında 6 ve 12 ay olarak sunarken, sıfır faiz imkanı da tanıyor.
Fakat ticari tarafta işler biraz daha farklı yürüyor. Markalar ticari müşterilerine geniş kredi imkanları sunarken, hacimler tek kişide 1 milyon liraya kadar çıkıyor. 1 milyon liralık kredi imlanı 6 aya kadar sunuluyor.