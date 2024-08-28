Yenilenebilir enerji projeleri arttıkça sigorta sektörü de gelişecek

Resmi Gazetede yayımlanan acele kamulaştırma düzenlemesi sonrası yenilenebilir enerji projelerinin hız kazanmasıyla birlikte risk değerlendirme ve yönetim süreçlerinde bir artış yaşanacağını kaydeden Çiftçi, "Geçtiğimiz günlerde hayata geçirilen yeni düzenleme sonrası bu alandaki yatırımların daha da hızlanacağına şahit olacağız" dedi.

Yenilenebilir enerji yatırımında Avrupa'nın 5'inci ülkesi: Türkiye

"Türkiye yenilenebilir enerji yatırımlarında Avrupa'nın 5'inci ülkesi. Gerekli koşulların sağlanmasıyla birlikte bu sıralamada hızla üst sıralara tırmanma imkanı doğacaktır. Bu yatırımların artmasıyla birlikte sigorta sektörünün bu alandaki büyümesinin de çift haneli oranlara ulaşmasını öngörüyoruz" ifadelerini kullanan Çiftçi, kamulaştırılacak projelerin toplam değerinin, milyar dolarlık yatırımlara kapı aralayabileciğini vurguladı.

Çifti, "Bu projeler sigorta sektörü için de büyük bir potansiyel taşıyor. Sigorta sektörü, yenilenebilir enerji projeleriyle birlikte risk yönetimi ve finansal güvence sağlamada önemli bir rol oynayarak Türkiye ekonomisine katkı sağlayacaktır" dedi.

Enerji ithalatına bağımlılığın azalması büyük önem taşıyor

Türkiye'nin enerji yatırımlarının 2024 ve sonrası için stratejik bir büyüme alanı olarak öne çıktığına işaret eden Çiftçi, yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımların artmasının Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendirirken, aynı zamanda enerji ithalatına bağımlılığını da azaltmayı hedeflediğini anlattı. Çiftçi, "Enerji yatırımları, özellikle yenilenebilir enerji projelerinin artmasıyla birlikte sektördeki teknik sigorta, sorumluluk sigortaları ve çevresel risklerin sigortalanması gibi alanlarda ciddi bir büyüme potansiyeli yaratacaktır. 2024 sonrası, enerji yatırımlarının devam etmesiyle birlikte sigorta sektörüne olan katkının katlanarak artmasını bekliyoruz" şeklinde görüş belirtti.

Küresel enerji krizinin etkisi...

Son dönemde yaşanan küresel enerji krizinin yenilenebilir enerji yatırımlarına olan ilgiyi de olumlu yönde etkilediği bilgisini paylaşan Çiftçi, şunları aktardı: "Bu kriz, ülkelerin enerji güvenliği ve sürdürülebilirlik konularına daha fazla önem vermesine neden oldu. Enerji krizinin tetiklediği tedarik zincirindeki kırılganlıklar ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar, ülkelerin enerji bağımsızlığına olan ihtiyacını gözler önüne sererken, yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımların cazibesini de artırdı. Ayrıca, kriz çevresel faktörlerin ekonomik istikrar üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu, bu da yatırımcıları sadece kârlılığa değil, çevresel ve sosyal etkileri de dikkate alarak yatırım yapmaya yönlendirdi."