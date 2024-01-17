“Yenilenebilir enerjide yatırımlar daha hızlı artmalı"

Nagihan KALSIN

“Bunun için öncelikle uygun finansmana erişimin sağlanması gerekli” diyen Özkök, Türkiye’nin 2035 ve 2053 ulusal enerji planlamasının da bunu zorunlu kıldığını kaydetti. Özkök, finansmana erişim konusuyla ilgili şubat ayı sonunda bir finans zirvesi düzenleyeceklerini söyledi.

Özkök; Türkiye’nin enerji dönüşümü için tüketicilerin odak noktasında olduğu daha dağıtık ve etkileşimli bir sisteme geçiş yapılması gerektiğini vurguladı. Özkök, “Dağıtık enerjinin yaygınlaştırılması dahil, sisteme yüksek kapasitelerde yenilenebilir enerji kaynaklarının entegre edilebilmesi için yenilikçi yaklaşımlara ihtiyaç var” dedi.

Yenilenebilir enerji yatırımlarının ‘sermaye yoğun’ yatırımlar olduğunu söyleyen Özkök, “Bunlar doğrudan ülke ekonomisine ve enflasyonla mücadeleye katkı yapan yatırımlardır. Bu nedenle ABD’de yapıldığı gibi bir enflasyonla mücadele yasası çıkartılıp, yasa çerçevesine giren yatırımların desteklenmesi gerekiyor” dedi.