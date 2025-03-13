Yerli elektrikli araca kredi musluğu açıldı

Ali YILDIRIM

Tüm dünyada ve Tür­kiye’de elektrikli araç satışları her geçen gün artıyor. Pazardaki payını her geçen gün arttıran modelle­re teşvik üzerine teşvik geli­yor. Özellikle Türkiye’de be­lirli bir güç seviyesine kadar yüzde 10 ÖTV dilimiyle satı­lan modeller fiyat tarafında ol­dukça avantajlı hale gelmeye başladı. Bunun yanında kam­panyalarda da voltaj yükselin­ce ucuz elektrikli araçlara ta­lep arttı.

Öte yandan Bankacı­lık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ilk kez Mart 2023’te getirdiği kararını ara­dan geçen bir yılda güncelledi. İlk güncelleme Mart 2024’te gerçekleşti. Şimdi ise aradan geçen bir yılın ardından ikin­ci düzenleme geldi. Türkiye’de üretilen elektrikli araçlar için kredi baremlerinde yukarı yönlü değişikliğe gitti. 1.6 mil­yon TL olan en düşük barem 2.5 milyon TL’ye, 5 milyon li­ra olan en yüksek barem de 7.5 milyon liraya çıktı. Yani 1.6 milyon liraya kadar olan 48 ay­lık vade sınırı 2.5 milyon liraya yükselmiş oldu. Türkiye’de şu an sadece Mart 2023’ten beri Togg T10X üretimi yapılıyor.

2.5 milyon TL’ye kadar 48 ay vade

BDDK’nın sitesinden aldığı­mız bilgilere göre, yerli elekt­rikli araçlar için getirilen kre­di limitlerinde yüzde 50 ila 65 arasında artış gerçekleşti. Ya­pılan değişikliğin ayrıntıla­rı da ‘Taşıt Kredilerine İlişkin Sınırların Değiştirilmesi İliş­kin Kurul Kararı’ adıyla ya­yımlandı. Buna göre, kredi va­de sınırları, nihai fatura değeri 2 milyon 500 bin lira ve altın­da olan elektrikli araç alımın­da kullanılan kredilerde 48 ay olarak belirlendi. Bu daha önce 1.6 milyon lira seviyesindeydi. Bu sınır fatura değeri 2 milyon 500 bin liranın üzerinde olup 5 milyon lirayı aşmayan araçlar­da 36 ay, 5 milyon liranın üze­rinde olup 6 milyon 500 bin li­rayı aşmayan araçlarda 24 ay, 6 milyon 500 bin liranın üzerin­de olup 7 milyon 500 bin lirayı geçmeyen taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 ay olarak uygulanacak.

7.5 milyon TL’nin üzerine kredi yok

Taşıt teminatlı krediler ha­riç, tüketicilere binek araç edi­nimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapıla­cak finansal kiralama işlem­lerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranında, nihai fatu­ra değeri 2 milyon 500 bin li­ra ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i aşamayacak. Kre­di tutarının taşıtın değerine oranı, 2 milyon 500 bin lira­nın üzerinde olup 5 milyon li­rayı aşmayan araçlarda yüzde 50'yi, 5 milyon liranın üzerin­de olup 6 milyon 500 bin lira­yı aşmayan taşıtlar için yüzde 30'u, 6 milyon 500 bin liranın üzerinde olup, 7 milyon 500 bin lirayı aşmayan taşıtlar için yüzde 20'yi geçemeyecek. Bu oran, nihai fatura değeri 7 mil­yon 500 bin liranın üzerinde olan taşıtlar için ise yüzde 0 olarak belirlendi.

Bireysel taşıt kredisinde artış başladı

Bireysel taşıt kredisi BDDK verilerine göre, uzun süredir yaşadığı düşüş serisini geçen hafta yükselişle kapattı. 1 haftada yaklaşık 50 milyon TL’nin üzerinde yükseliş görüldü. BDDK ve TCMB verilerine göre, son hafta bireysel taşıt kredisinde hacim arttı. Merkez Bankası’nın faiz indirim hamleleri de piyasalara olumlu yansıdı. Daha yılın son haftasında bireysel taşıt kredileri 75.5 milyar TL seviyelerindeydi. Fakat düşüş serisi yeni yılla birlikte hız kazandı. Bireysel taşıt kredisi kullanımı 74.4 milyar liradan yılın ilk haftasında gerileme sürecine girdi. Gelinen 8’inci hafta bu seviye 68.3 milyar TL’ye kadar geriledi. 9’uncu haftada düşüş döneminin sona erdi. 28 Şubat verilerinde düşüş trendi yönünü yükselişe çevirerek 68.4 milyar TL’ye çıktı.

2026’da iki yerli elektrikli daha geliyor

Türkiye kısa süre içinde yüzde 100 elektrikli araç tarafında da önemli bir üretim payına sahip olacak. Bunun ilk girişimini Ford Otosan elektrikli Transitle yaptı. Ardından Türkiye’nin ilk yerli markası olan Togg T10X Mart 2024’te pazara çıktı. Şimdi ise geçen sene açıklanan BYD fabrika kurma aşamasında. Marka burada elektrikli modellerinin de üretimini gerçekleştirecek. Aynı zamanda bir önceki hafta Hyundai de Türkiye’de yeni bir elektrikli modelin üretimine başlayacaklarını duyurdu. İki marka da üretime 2026 yılında başlayacak. Böylece hem kredi hem de vergi avantajları bulunacak. BYD daha şimdiden en vergi yaptırımlarına yatırım kararıyla çalım atmış bunu şimdi bir de BDDK kararıyla kredi tarafında da avantaja dönüştürecek.

Pazardaki payları yüzde 12’yi aştı

Elektrikli otomobil satışlarında da tam gaz artış sürüyor. Benzinliden sonra ikinci sırayı hibrit araç satışları aldı. Hibrit otomobil satışları 37 bin 864 ile yüzde 28,7 paya sahip olurken, elektrikli otomobil satışları 16 bin 698 ile pastadaki payını yüzde 12,7’ye çıkardı. Tabi en çok talep düşük ÖTV oranına sahip olan 160 kW altındaki elektrikli otomobillerde oldu. Öte yandan dünyada da satışlar hız kesmedi. İlk 2 aylık dönemde satılan elektrikli araç sayısı 2.4 milyon adedi geçti. Bunun sadece 1.4 milyon adedini Çin pazarı oluşturdu. Tesla satışları başta Avrupa ve Çin olmak üzere sert düşüşler yaşadı. Ocak-Şubat 2025’te elektrikli araç satışları yüzde 30 arttı. Sadece Şubat 2025’te küresel elektrikli araç satışları, yıllık bazda yüzde 49 artışla yaklaşık 1,2 milyona ulaştı. ncak satışlar geçen ay, Ocak 2024'e göre yüzde 3 azaldı.