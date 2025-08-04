Türkiye'nin en önemli geçim kaynağı olan fındıkta hasat başladı. Ordu'da, sahil kesimleri için 4 Ağustos olarak belirlenen hasat tarihinin ardından üreticiler ve işçiler sabahın erken saatlerinde bahçeye girdi.

Altınordu ilçesinin Saraycık, Turnasuyu ve Kayabaşı Mahallelerinde, Perşembe ilçesinin sahil kesimlerinde erken olgunlaşan mahsullerini toplamak için sabahın erken saatlerinde bahçeye giren fındık üreticileri ve işçiler, yeni sezonun ilk hasadını yapmaya başladı.

Yaklaşık 20 kişilik ekip ile birlikte bugün fındık hasadına başladıklarını belirten Cemalettin Erdoğdu, "Saat 07.00'de başlayıp, 17.00'de paydos ediyoruz. Yüksek kesimlerde fındık olmadığı için bu yıl sahil kesimlerinde fındık toplamaya devam ediyoruz. Bu sene fındık için güzel bir fiyat bekliyoruz. İnşallah fındıktan ümidimiz var, Karadeniz Bölgesi'nin geçim kaynağı fındık. Biz her sene işçi arardık, bu yıl işçiler bizi arıyorlar. Çünkü fındık çok az" dedi.

İHA'nın haberine göre; Ozan Akçay isimli fındık işçisi, 5 yıldan bu yana kendi ekipleri ile birlikte hasat yaptıklarını belirterek, "Bugün itibariyle hasada başladık. Az ama yine de Allah bereket versin. Çalışmak zevkli, ücretlerin de iyi olacağını tahmin ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

'Fiyatların açıklanmaması tedirgin etti'

Hacı Şenyurt ise hasada başladıklarını ancak fiyatların açıklanmamasının kendilerini tedirgin ettiğini kaydetti. Fındığın, Karadeniz Bölgesi'nin geçim kaynağı olduğunu ifade eden Şenyurt, rekoltede ciddi kayıp olduğunu da sözlerine ekledi.

Fındık toplayarak aile ekonomisine katkı sunduğunu aktaran Sabanur Yılmaz, "Bugün ilk günümüz ve şuan için eğlenceli geçiyor. Bu yıl fındık biraz az, geçen yıl kahverengi kokarca vardı. Sabahtan bahçeye giriyoruz ve akşam bırakıyoruz. Bahçe güzel olursa toplamak eğlenceli oluyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan 2025 yılı fındık rekoltesi Ordu ili için 64 bin 149 ton olarak açıklanmıştı. Rekolte, 2024 yılında ise 202 bin ton olarak açıklanmıştı.

Geçen yıl fındık fiyatları, Giresun kalite için kg başına 132,00 lira, levant kalite için kg başında 130,00 TL, sivri kalite için kg başına 125,00 olmuştu.