“Yeşil dönüşüme uyum sağlayamayan ihracat yapamayacak”

Özlem SARSIN

5 Haziran Çevre Haftası kapsamında gerçekleşen organizasyonda konuşan Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Çevre Ödül Töreni’ni 23 yıldır gerçekleştirdiklerini söyleyerek, çevre konusunda pek çok bilgilendirme çalışmasına imza attıklarını söyledi.

Çevre haftasında sanayicileri de uyaran Yorgancılar, yeşil mutabakata yönelik yeşil dönüşüm çalışmalarını yapmayanların ihracat yapamayacaklarını söyledi. 2010-2020 döneminde orman varlığı açısından dünyada 6. sırada olduğumuzu söyleyen Yorgancılar, Türkiye’nin orman varlığı sıralamasında üst sıraları zorlaması gerektiğini kaydetti. Yorgancılar sözlerine şöyle devam etti: “Yine AB Yeşil Mutabakatı kapsamında Avrupa’da uygulanan prosesler çevre ve atık yönetiminin ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. O nedenle sınırda karbon düzenlemesine maruz kalmamak açısından karbon salınımını azaltacak önlemleri almak son derece kritik ve önemli.

“Karbonsuz dünyaya geçmek zorundayız”

Ege Orman Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Enver Bakioğlu, orman yangınlarının son yıllarda artış gösterdiğini söyleyerek, “Ormanlarımızı, sulak alanlarımız korumalı ve geliştirmeliyiz.

Karbonsuz bir yeni dünya düzenine hızla geçmek zorundayız. 2023 yılında dünya çapındaki orman yangınlarının sebep olduğu emisyon miktarı 8 milyar ton karbon dioksit salınımına eş değerdir. Bu miktarın yüzde 20’si Kanada yangınlarından oluşmaktadır. Bu miktar Türkiye’nin 2021 emisyonlarının yaklaşık 14 katıdır.

Türkiye 2021 emisyonları yaklaşık 564 milyon ton karbondioksit civarında gerçekleşmiştir. 2021 yılı orman yangınları Cumhuriyet tarihimizin en büyük felaket yılı olarak tarihe geçti. 2793 adet yangın sonucunda 14 bin hektarlık orman alanımızı kaybettik. Son 10 yılda, her yıl ortalama 24 bin hektar ormanımızı kaybediyoruz. Ülkemiz ormanlarının yüzde 57’si yangın riski yüksek alanlarda yer alıyor. Toplam yangın sebepleri içinde insan faktörü yüzde 98 ile 1. sırada yer almakta” diye konuştu.

Ege Orman Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucusu Cem Bakioğlu da geleceği yaşatmak mecburiyetinde olduğumuzu söyleyerek, “Dünyamız maalesef günden güne ısınıyor. 1900’lü yıllarla 2020’li yıllar arasında 1.1 derece ısınma var. Bu ısınma önümüzdeki yüzyılda 2 dereceye yakın olacak. Bunları düşündüğümüz takdirde torunlarımız ateş topuna döndüğü zaman ne yapacak? Türkiye’de yağış dağılımı çok değişti. Bu yıl bariz şekilde ısınmayı gördük” dedi.

Orman yangınlarına dikkat!

İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, iklim değişikliğinin uzun süredir dünya gündeminde olduğunu ancak gelinen noktada iklim değişikliğinin her yıl şiddeti artan sonuçları ile yüzleşildiğini söyleyerek, “İklim bilimciler uzun zamandır ormanların yangınlara karşı daha kırılgan hale geldiğini anlatıyor, ortalama sıcaklıklardaki artışlar havadaki nem oranının düşmesi, sıklığı ve şiddeti artan sıcak dalgaları maalesef yaz aylarında orman yangınları için uygun koşullar sağlıyor” dedi.

“Somut bir yol haritamız yok”

Sınırda karbon düzenlemesine yönelik olarak Türkiye’nin somut bir strateji ve yol haritası olmadığını vurgulayan Kestelli, “1 Ekim 2023’te Türkiye’yi de kapsayan düzenleme yürürlüğe girdi. Biz de bir nevi test sürüşüne başladık. Aradan sekiz ay geçti. Maalesef daha ortada somut bir stratejimiz ve yol haritamız var diyemeyiz. AB’nin ithal edilen mallar üzerinden ek vergi tahsilatı Ocak 2026’da başlayacak. Eğer kendi ürettiğimiz ürünler üzerinden vergi toplamayı AB’ye bırakmak istemiyorsak 1,5 yıl içinde kendi içimizde bir sistem kurup, onu işler hale getirmek zorundayız. Aksini kabullenmemiz mümkün değil. Tıpkı inovasyon gibi, bu meselede de konuşmanın ötesine geçmek, aksiyon almak zorundayız” diye konuştu.

Çevre Ödülü alan firmalar

KOBI ölçekli sanayi tesisi grubu

1-Batı Beton Sanayi Anonim Şirketi Gaziemir Şubesi

2-Birim makina Sanayi ve Ticaret A.Ş

3-Form Endüstri Tesisleri Sanayi A.Ş İzmir Şubesi

Büyük ölçekli sanayi kuruluşu tesisi grubu

1-Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş

2-Kale Pratt Whitney Uçak Motor Sanayi A.Ş

3-Uysal Makina Sanayi İthalat ihracat ve A.Ş