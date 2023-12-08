‘’Yeşil Mutabakat çerçevesinde hibrit çözümün önemi artacak”

M. Hanifi GÜLEL

Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (DOSİDER), kuruluşunun 30’uncu yılını İstanbul’da düzenlediği zirvede kutladı. 30 üyesiyle Türkiye’de ısıtma sistemleri sektörünün yüzde 95’ini temsil eden DOSİDER, zirvede ‘’Gelecek Vizyonu, Strateji ve Eylem Planı” başlığı altındaki yeni strateji belgesini kamuoyu ile paylaştı.

DOSİDER Başkanı Ekrem Erkut’un ev sahipliğinde düzenlenen 30’uncu yıl buluşmasına ısıtma sistemleri sektörünün üyelerinin yanı sıra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber, GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan ve sektör paydaşları katıldı.

580 milyar dolarlık Pazar

Etkinlikte konuşma yapan DOSİDER Başkanı Ekrem Erkut, dünya iklimlendirme pazarı geçtiğimiz dört yıllık periyotta yüzde 13,95 büyüyerek 580 milyar dolara ulaştığını aktardı. Türk iklimlendirme sektörü ise bu periyotta yüzde 45’lik büyüme gösterdiğini bildiren Erkut, ‘’Isıtma sistem ve ekipmanlarında dünya yüzde 15,08 büyürken biz yüzde 23,3 büyüdük. 2023 yılının en az yüzde 10’luk bir iç pazar büyümesi ile kapatacağız. Yaklaşık 1.2 milyar dolara yaklaşan ihracatımızın tamamına yakınını üyelerimiz gerçekleştirmektedir’’ dedi.

Isıtma sistemleri sektörünün yeni teknolojiler, yaygınlaşan doğal gaz kullanımı, dünyadaki enerji krizleri, yenilenebilir enerji kaynakları, AB yeşil mutabakatı, gaz yakıcı cihazlarda hidrojen kullanımı, ısı pompaları, hibrit sistemler, değişen regülasyon ve yasalar gibi çok sayıda gelişme ile karşı karşıya olduğunu belirten Erkut, geleceğe hazırlanmak için DOSİDER olarak ‘’Gelecek Vizyonu, Strateji ve Eylem Planı’’nı hazırladıkları ve bu stratejinin sektör için bir yol haritası olacağını ifade etti. Erkut ‘’Son 10 yılda dünya tarihinin en sıcak 8 yılını yaşadık, ülkemizde her yıl 100’den fazla sel vakası gerçekleşmekte. Son yaşanan orman yangınları 12 yılın ortalamasından 8 kat daha fazla.

Dünyadaki birincil enerji kaynaklarının yüzde 80’i fosil yakıtlardan oluşuyor. Sera gazı etkisi gibi hususlar yoğun şekilde gelişmiş ülkelerin gündeminde. Küresel sıcaklık artışında 1,5 dereceyi geçmemek için pek çok anlaşma yapılıyor. İklim ve enerji krizinin sonuçları çok ağır. Üyelerimiz ile ‘Çevre Dostu Sağlıklı İklimlendirme Çözümleri’ için pek ulusal ve uluslararası pek çok proje takip etmekteyiz.

Ancak bu geçişte doğal gaz başta olmak üzere hızlı bir terk söz konusu değil, hibrit çözümlere yönelik ürün ve hizmetler sunulmaya artarak devam edecek. İşte bu süreç içinde hazırladığımız strateji ve eylem planı bizi geleceğe taşıyacak’’ diye konuştu.

Sektörde 13 Ar-Ge merkezi var

Türkiye’de doğalgaz arz güvenliği ile ilgili alınan önlemler sebebi ile doğalgazın uzun yıllar önemini sürdürmeye devam edeceğine dikkat çeken Erkut, yeşil mutabakat ve sürdürülebilirlik konularının her geçen gün daha çok önem kazanacağını ifade ederek, ‘’Hibrit (Doğalgaz+Elektrik) sistemlerinin önemi artacak. DOSİDER üyeleri 13 ayrı Ar-Ge merkezine sahip. Bu merkezlerde yüksek verimli ve çevre dostu çözümler geliştiriliyor, alternatif enerjiler üzerinde çalışmalar yapıyor’’ şekline konuştu.

2026 yılının sonuna kadar tüm ilçeler doğalgaza kavuşacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu yaptığı konuşmada ,Türkiye'nin 804 ilçesinin doğal gaza erişim imkanı olduğunu ve 20.3 milyon hanede doğalgaz kullanıldığını ifade etti. 2026 yılının sonuna kadar Türkiye’nin tamamında doğalgaza erişiminin sağlanacağını ifade eden Şatıroğlu, ‘’Kentleşen her yere doğal gaz götürmeye kararlıyız‘’ dedi.

Çevreci bir yakıt olan doğal gazın, başta nüfus yoğunluğu yüksek olan yerleşim yerlerine ulaştırmamız, ülke çapında yaygınlaşması ve karbon ayak izi hedefine ulaşılmasında büyük katkı sağladığını belirten Şatıroğlu, ‘’AB’nin uygulamaya koyduğu karbon vergisi, ülkemiz sanayicisi üzerinde önemli maliyet artışına yol açabilir. Bu amaçla da çalışmalarımıza devam ediyoruz. 1.97 OSB’ye doğal gaz ulaştırdık. Sanayicimizi karbon vergisinin olumsuz etkilerinden korumak için doğal gaz yatırımlarımız devam edecek’’ dedi.