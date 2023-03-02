Yeterli kapasite var, üretim sorunumuz yok

TGSD'nin Yönetim Kurulu Başkanları Sanem Dikmen ve Ramazan Kaya yaptıkları değerlendirmede, tedarikte sorun yaşanmayacağını bildirdi. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Yönetimi deprem sonrası gelişmeleri değerlendirmek üzere yabancı alım ofislerinin temsilcileri ile bir araya geldi.

Inditex, H&M, Bestseller, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Superdry, Spring Near East Manufacturing, C&A ve Tesco'nun da aralarında bulunduğu 23 alım ofisinden temsilcilerin yer aldığı toplantıda katılımcılara 'yeterli kapasitemiz var, biz bu işin altından kalkarız, tedarikte sorun olmaz' mesajı verildi.

Deprembölgedeki üç bine yakın tekstil ve hazır giyim işletmesinde yaklaşık 350 bin kişinin istihdam edildiğini bildiren Kaya, "Hazır giyim siparişleriyle ilgili taahhütlerini yerine getirip getiremeyeceği konusunda bir takım soru işaretleri oluştuğunu gördük. Mart sonuna kadar fiziki hasarlar da onarılacak. Ancak istihdamda yaşanan kaybın telafisi biraz zaman alacak. Bölgede üretimin deprem öncesi düzeye gelmesi 3-4 ayı bulabilecek" dedi