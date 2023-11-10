Yırcalı: Türkiye zorlukların getireceği fırsatları iyi okumalı

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Kurucu Başkanı ve UİP Onur Kurulu Üyesi Rona Yırcalı, Türkiye’nin küresel ekonomi arenasında iyi bir yer edindiğine işaret ederek, bu durumun artıları kadar eksileri olduğunu da söyledi. “Ekonomik olarak kapalı olduğumuz dönemlerde küresel krizler bizi etkilemiyordu” diyen Yırcalı, bugün ise yaşanan global zorlukların etkisinin direkt hissedildiğini belirtti. Ancak her krizin aynı zamanda fırsat da doğurduğunu dile getiren Yırcalı, “Türkiye, bu zorlukların yaratacağı fırsatları iyi okuyabilmeli” vurgusu yaptı.

Yırcalı, Türkiye’nin Ukrayna-Rusya Savaşı’nda olduğu gibi iki tarafın da istemesi durumunda İsrail-Filistin Savaşı’nda da arabulucu rolü üstlenebileceğine dikkat çekti. Ekonomik anlamda bakıldığında ise ABD ve Avrupa Birliği’nde yaşanan enflasyon baskısı ve enerji krizinin getirdiği daralmaya işaret eden Rona Yırcalı, şunları söyledi: “Bu pazarlarda yaşanan kayıpları atlatabileceğimiz bölgeler var. Türk ihracatçısında her bölgeye gitme iştahı var.

Son dönemlerde ihracatçıya verilen teşvikler ve Eximbank kredi destekleri de güçlü bir ihracat politikamız olduğunu gösteriyor. Gerek müteahhitlik hizmetleri gerekse diğer alanlarda hemen her bölgede olmaya başladık. Afrika’da çok iyi bir yer edindik. Ancak Kuzey ve Doğu Afrika bölgelerinde daha aktif olmalıyız. Buralardaki ihaleler Dünya Bankası ve Avrupa Kalkınma Bankası tarafından da destekleniyor.” Dış pazar anlamında Güney Amerika’nın da çok önemli olduğunu söyleyen Yırcalı, “Özellikle Meksika’yı keşfetmek lazım” dedi.

Boğaziçi Zirvesi, dünyaya açılacak

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek Boğaziçi Zirvesi’nde geri sayım başladı. Dünyanın farklı ülkelerinden konusunda uzman kişilerin bir araya gelerek fikir ve önerilerini Boğaziçi Zirvesi’nde anlatacağını belirten UİP Kurucusu Cengiz Özgencil, 16-17 Kasım’da gerçekleşecek zirvede 53 ülkeden konuşmacı ve katılımcı geleceğini açıkladı. Özgencil, bu yılın mottosu olan ‘Gelecek Yüzyılı Karşılamak: Zorluklar ve Beklentiler’ adı altında 23 panel düzenleneceğinin bilgisini paylaştı. Özgencil, amaçlarının ‘odak ülke’ konseptiyle Boğaziçi Zirvesi’ni önümüzdeki süreçte yurtdışına taşımak olduğunu aktardı.

Önemli yatırım fırsatları doğacak

Bu yıl da ekonomi panellerinin ön planda olacağının altını çizen Özgencil, “Boğaziçi Zirvesi bu yıl da önemli ekonomik iş birliklerine ve anlaşmalara ev sahipliği yapacak. Zirve Türkiye’deki yatırım fırsatlarını göstermek ve yabancı yatırımcıyı ülkemize çekmek için çok önemli fırsatlar sunacak. Zirvede yurt dışından gelen yatırımcılar sektörel bazda özellikle enerji ve bankacılık sektörlerinde önemli B2B görüşmeler gerçekleştirecek” dedi.

Mehmet Şimşek zirveye katılacak

İki gün boyunca ‘Küresel Pazarlara Erişim ve Ticaret Alanları’, ‘New York ve ABD’de Yatırım ve Ticaret’, ‘Değişen Güvenlik Algısı: Savunma Sanayi ve Siber Güvenlik’, ‘Şehirciliği Dönüştüren Altyapı Yatırımları ve Projeler’, ‘Avrupa’da Yaşayan Türkler: Önümüzdeki Yüzyılda Politik, Ekonomik, Kültürel ve Tarihsel Miraslarının Önemi’, ‘Türk Dünyası Yüzyılı’ ‘Finans ve Bankacılığın Yol Haritası’, ‘Sermaye Piyasalarında Finansman Kaynakları ve Reel Sektör’, ‘Dünyada Tarımsal Sürdürülebilirlik’, ‘İklim ve Yeşil Ekonomi’ gibi paneller düzenlenecek zirvede Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de bir konuşma yapması bekleniyor. Zirveye Dünya Su Konseyi Başkanı’nın da katılacağı açıklandı.