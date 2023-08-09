Yüksek konut kiraları prefabrik çelik evlere yönelimi artırdı

Karmod’dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çankaya vatandaşın prefabrik çelik evleri yüksek kira artışına önemli bir çözüm olarak gördüğünü vurguladı.

Hızlı üretimli modeliyle prefabrik evlerin özellikle tercih edildiğini belirten Çankaya şu değerlendirmelerde bulundu:

“Büyükşehirlerde yaşanan yüksek konut kira rayiçleri şehre yakın lokasyonlarda prefabrik çelik ev sahibi olma yönelimini artırdı. Son dönemde İstanbul ve Antalya’daki satış ofislerimize gelen vatandaşlarımız kiralık ev bulma konusunda güçlük yaşadıklarını belirtiyorlar. Buldukları evlerin de kira bedelinin çok yüksek olduğunu ifade ediyorlar.

Prefabrik çelik evlerin hızlı üretimini bildikleri için soruna pratik çözüm bulma adına bize geliyorlar. Gelen taleplerde İstanbul’un Avrupa yakasında Çatalca çevresinde, Anadolu yakasında da Pendik, Tuzla, Gebze köyleriyle birlikte Kuzey Marmara otoyolunun çevrelediği alanlarda prefabrik ev yaptırmak istiyorlar. Antalya’da ise Aksu, Konyaaltı ve Döşemealtı ilçelerinin şehre yakın mahalleleriyle Serik ve Korkuteli prefabrik çelik ev yaptırmak isteyenlerin yoğunlaştığı bölgeler.”

Çankaya, taleplerde 2+1 konutlara ilginin yoğunlaştığını bildirerek, “Çoğunlukla talepler kira sorununa çözümde yoğunlaşırken bazı müşterilerimiz de yine şehre yakın bir yerde depreme güvenli ikinci bir evim olsun düşüncesiyle de prefabrik ev yaptırıyor. Taleplerin her ikisinde de 2+1 model öne çıkıyor. 64 ve 82 m2 alternatifler en çok satın alınanlar arasında. 3+1 konutta da 100 m2 evimiz ilgi görüyor. Gelen talepler ışığında firma olarak bu modellerde kampanyalı fiyat uygulaması da başlattık.” açıklamasında bulundu.

Çankaya, şunları kaydetti:

“Prefabrik ev yaptırmak şehre yakın lokasyonlarda imarlı arsası bulunanlar için büyük kolaylık. Beğenilen evin üretimini modern tesislerimizde ortalama bir haftada tamamlıyoruz. Üretim sonrası yerine sevk ederek uzman ekiplerimizle ortalama 3 gün içerisinde kurulumunu tamamlıyoruz. Bu süreye elektrik ve su tesisat uygulamaları da dahil. Müşterimiz iç zemin şapı ve fayans uygulamalarını yaptırdıktan sonra tekrar boya ekiplerimizi sevk ediyoruz. Ortalama 3 gün içerisinde iç ve dış boya işçiliği tamamlanan prefabrik ev oturuma hazır hale geliyor. Ön planlama yaparak müşterilerimiz 20 ila 30 gün içerisinde yeni prefabrik evlerine sahip olarak yaşamaya başlayabilirler.”