Yüksek teknolojiye geçiş için kısa vadede 3 iddialı adım

04 Ekim 2017

Sercan AKINCI

Türkiye’nin düşük ve orta düşük teknolojiden yüksek teknolojiye geçmesi için 3 önemli adım yolda. İstanbul Sanayi Odası’nda (İSO) Maliye Bakanı Naci Ağbal ile bir araya gelen makineciler kısa vadede yapılması gerekenleri anlattılar. Makinecilerin, “Yerli makine yatırımlarına ilk yıl yüzde 100 amortisman desteği verilmeli, yurt dışından nitelikli mühendis ithaline teşvik gelmeli ve yatırımlara KGF aracılığıyla 10 yıl vadeli, 3 yıl ödemesiz kredi kolaylığı sağlanmalı” önerilerine Bakan Ağbal’ın olumlu cevap verdiği ifade edildi. Bu 3 adımın ilk torba yasada yer alabileceği konuşulurken, toplantının belli aralıklarla tekrarlanacağı de vurgulanıyor.

İSO’nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre; İSO Yönetimi, 28 Eylül’de Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın ev sahipliğinde Maliye Bakanı Naci Ağbal’ı Odakule’de misafir etti. Bir çalışma toplantısı şeklinde gerçekleşen ziyarette sanayicinin gündeminde olan güncel konular Bakan Ağbal ile paylaşıldı ve karşılıklı değerlendirmeler yapıldı. İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Adnan Dalgakıran ile İrfan Özhamaratlı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin de bulunduğu çalışma toplantısında ağırlıklı olarak; İmalat sanayiinde istihdamın özendirilmesi için yapılabilecekler, OSB dışındaki sanayi şirketlerinde emlak vergisi muafiyeti, KDV uygulamaları ve özellikle KDV’nin işletmeler üzerindeki yükünün hafifletilmesi, kamuya verilen teminat mektuplarının sanayide oluşturduğu yük nedeniyle farklı bir modelin uygulanıp uygulanamayacağı gibi konular üzerinde duruldu.

Makineciler dört bakanla bir araya gelecek

Naci Ağbal, İSO Yönetim Kurulu toplantısının hemen öncesinde ise makine grubuyla iki saatlik bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda en çok dikkat çeken konu ise Adnan Dalgakıran’ın sunumu olduğu ifade ediliyor. Sanayide düşük ve orta düşük yoğunluklu teknolojiden yüksek teknolojiye geçilmesi için kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede yapılması gerekenleri anlatan Dalgakıran, makine, yazılım ve elektroniğin önünün açılması gerektiğini kaydetmiş. Toplantıda makineciler kısa vadede atılması gereken üç adım olduğunu vurgulamışlar.

Makinecilerin, “Yerli makine yatırımlarına ilk yıl yüzde 100 amortisman desteği verilmeli, yurt dışından nitelikli mühendis ithaline teşvik gelmeli ve yatırımlara KGF aracılığıyla 10 yıl vadeli, üç yıl ödemesiz kredi kolaylığı sağlanmalı” önerilerine Bakan Ağbal ise olumlu yanıt vererek, konunun çalışılacağını ve ilk torba yasaya dahil edilebileceğinin işaretini vermiş. Bakan Ağbal’dan “Makinecilerin devletteki temsilcisi” olma sözünü alan makineciler, ayrıca makine konusunda Maliye Bakanı, Sanayi Bakanı, Çalışma Bakanı ve Ekonomi Bakanının bulunduğu bir toplantı organize edileceğinin müjdesini almışlar.

Son 70 yılda sadece iki ülke orta gelir tuzağını aştı

İSO’daki toplantı hakkında bilgi almak için aradığımız İSO Başkan Yardımcısı Adnan Dalgakıran, toplantının ana eksenini orta yüksek ve yüksek teknolojiye geçiş için kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekenlerin oluşturduğunu belirtti. Son 60- 70 yılda orta gelir tuzağını aşabilen sadece iki ülkenin olduğunu vurgulayan Dalgakıran, “Onlar da makine, yazılım ve elektroniği geliştirerek bunu başardılar. Fakat düşük gelir düzeyinden orta gelir düzeyine aynı süreçte geçen ülke sayısı 20’ye yakın. Bulunduğumuz yerde rekabet artıyor” dedi.

İSO’daki toplantıda kısa vade için sundukları üç maddenin kabul görmesi halinde makine sektörünün bir dinamizm kazanacağını anlatan İSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Eren ise bunların Türkiye sanayisinin geleceği için alınacak tedbirler olduğunu belirtti. Türkiye’de çok iyi makineler yapılsa da markaların güçlü ve köklü olmadığını söyleyen Eren, şöyle devam etti: “Bu nedenle Türk makinesi hak ettiği yeri bulamıyor. Hatta yurt dışında iyi satış yapsak da, yurti çinde yapamıyoruz. Amortisman desteği gelirse, marka dezavantajımızı kapatır, yerlilik oranını artırır. Yurt dışında mühendis ithaline baktığımızda ise biz dünya piyasasına hitap ediyoruz. Dünyadaki rakiplerimiz hangi kaynağı nereden temin ediyorsa, biz de insan kaynağı da dahil oradan temin etmeliyiz. Uzun vadeli kredileri imkanına da dünyadaki tüm rakiplerimiz sahip. Bu açığı kapatabiliriz bu yolla.”