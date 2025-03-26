Yumurta ihracatında fon 2 kat arttı
Yumurta ihracatına uygulanan fon kesintisi kilogramda 0,5 dolardan 1,5 dolara yükseltildi. Ticaret Bakanlığı, kararın fiyat istikrarına katkı sağlamak ve vatandaşların ilgili ürüne makul fiyatlarla ulaşımının kolaylaştırılması amacıyla alındığını açıkladı.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Sofralık yumurta ihracatına uygulanan fon kesintisi kiloda 0,5 dolardan 1,5 dolara yükseltildi. Ticaret Bakanlığı, kararın fiyat istikrarına katkı sağlamak ve vatandaşların ilgili ürüne makul fiyatlarla ulaşımının kolaylaştırılması amacıyla alındığını açıkladı.
Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, son zamanlarda yumurta fiyatlarının yükselişini gözlemledikleri bildiklerini belirterek, yükselişin temelinde geçtiğimiz dönemde eksilen üretim kapasitesi, Ramazan ayı gıda tüketim hareketliliği ve ihracatın iç piyasaya etkisi olduğunu sıraladı.
Fiyat istikrarı sağlanması hedefleniyor
Son dönemde sıkça gündeme gelen sofralık yumurta fiyatındaki artışa karşı Ticaret Bakanlığı’ndan bir önlem geldi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, gıda arz güvenliğinin önündeki risklerin bertaraf edilerek Türkiye’de sürdürülebilir gıda arzının sağlanması ve yurt içi tüketimin vatandaşlar için makul fiyatlarla karşılanması hedeflerine dikkat çekildi.
Bu doğrultuda, 25 Şubat 2025’teki düzenlemeyle sofralık yumurta ihracatında kilogram başına 50 cent kesinti uygulanmaya başlandığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “İlgili düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihi müteakip durum incelendiğinde, uygulamanın dezenflasyonist etkileri görülmekle birlikte, ülkemiz menşeli yumurtaya yönelik devam eden dış talebin de etkisiyle yukarı yönlü fiyat hareketliliğinin devam ettiği gözlenmiştir. Sofralık yumurta ürününde fiyat istikrarına katkı sağlanması ve vatandaşlarımızın ilgili ürüne makul fiyatlarla ulaşımının kolaylaştırılması amacıyla sofralık yumurta ihracatında uygulanacak kesinti tutarı, Cumhurbaşkanı Kararı ile kilogramda 0,5 dolardan 1,5 dolara yükseltilmiştir.
Önümüzdeki dönemde de başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere kamu ve özel sektördeki ilgili tüm paydaşlarımızla güçlü bir işbirliğini ve koordineli çalışmayı sürdüreceğiz. Gıda arzının ve güvenliğinin korunması ve gıda piyasalarında oluşabilecek spekülasyonların önlenmesine yönelik görev ve yetki alanımızdaki bütün politika ve denetim araçlarına kararlılıkla başvurmaya devam edeceğiz.”
Haftalık ihracat bin 500 tondan 500 tona düştü
YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon’un yaptığı açıklamada son zamanlarda yumurta fiyatlarında yükseliş gözlemlediklerini ve bu yükselişin nedenlerinin geçtiğimiz dönemde eksilen üretim kapasitemiz, Ramazan ayı gıda tüketim hareketliliği ve ihracatın iç piyasaya etkisi olduğunu belirtildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın etkin gayretleri, sektörün hızlı hareketi ile arz yeterliliğinin yüzde 115 altına düşmeden, yeni sürülerin devreye alarak “ürün az” haksız algısını bertaraf etmeye çalıştıklarının ifade edilen açıklamada şunlara yer verildi: “Ramazan başından itibaren fiyatların artmaması adına, YUM-BİR olarak zam yapılmasın tavsiye kampanyası başlattık.
Bazı sorumluluk sahibi ulusal ve yerel marketlerimizin desteği ile genel başarı sağladık. Yurt dışından gelen yoğun talepleri, tedarik gücümüze güvenerek temmuz ayına kadar partiler halinde yüklemeyi taahhüt etmemize rağmen yerli halkımızın gıdaya uygun fiyatlara erişimine destek olması amacı ile bin 500 ton/haftalık ihracatımızı, 500 ton/haftalık olarak azalttık
Tüm bu gayretlerimizin bazı algı simsarları tarafından çürütülmesi, Ticaret Bakanlığımızın bazı ek tedbirler almasına sebep olmuştur. Daha önce yumurta ihracatına alınan 50 Centlik FON, bazı algı odaklarının ihracatın bin 500 tondan 500 tona gerilemesine rağmen, “fiyat artış kaynağı” olarak haksız suçlamasının önüne geçmemiştir.
Cumhurbaşkanlığı kararıyla 50 Cent/Kg fon,” 150 Cent/Kg olarak güncellenmiştir. Şu an bu fon sebebi ile iç piyasa fiyatlarının makul seviyede kaldığına ikna olunana kadar ihracata ara verileceği öngörülmektedir. 10-15 milyon adet /haftalık yumurtanın iç pazarda kalması hedeflenmektedir.
Bu miktardan ziyade, yumurta yeterliliğimizin yüzde 115 olduğununun piyasada da hissedilmesini amaçlamaktayız. Devletimizin ve sektörümüzün 1. Önceliği olan halkımızın “gıda arz güvenliği” için, bakanlıklarla koordineli çalışmaktayız. Haksız fiyat uygulamasında, enflasyonla mücadelede işbirliği içindeyiz” denildi.
“İhracata büyük zarar verecek bir karar”
Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, yumurta ihracatındaki 50 centlik kesintinin 1.5 dolara yükseltilmesini aceleyle alınmış ve yumurta ihracatına büyük zarar verecek bir karar olarak nitelendirdi. Uygulamanın Ramazan ayı bitimiyle kaldırılacağı beklentisi içinde olduklarını vurgulayan Girit, “Yumurtaya 50 cent fon gelmeden önce haftalık 160-200 TIR yumurta ihraç ediyorduk.
50 cent kesinti sonrasında 20-30 TIR’a düşmüştük, yumurta ortalama ihraç fiyatını yüzde 80 artıran bir kesintiyle ihracat olanaksız. Sadece taahhütlerini yerine getirmeye çalışacak ihracatçılarımız zararına ihracat yapmayı göze alırlarsa 5 TIR ihracat yapılabilir. İhracata fon, vergi, yasak kararları getirilirken getirisine, götürüsüne bakılarak karar verilmeli. Türkiye’de kişi başı yumurta tüketimi yıllık 220 adet, aya vurduğunuzda 18 yumurta yapar” diye konuştu.