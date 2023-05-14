Yüzde 50 ihracat kaybı: 'Eski ihracat rakamları artık yakalanamayacak'

İhracatta geçen yıl 21 milyar dolara imza atan çelik sektörü, bu sene ağır bir kayıp yaşıyor. Enerji maliyetleri ile başa çıkamayan ve yurt dışı pazarlarda rekabet yeteneğini kaybeden sektör, bu yılı yüzde 50'ye yakın düşüşle 11 milyar dolarlık ihracatla kapatmaya hazırlanıyor. Çelik sektörü, bu yılın ocak-nisan döneminde gemi, yat ve hizmetlerinin ardından, ihracat rakamı en fazla düşen ikinci sektör oldu. 2022 Ocak-Nisan döneminde 7.6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, bu yılın aynı döneminde yüzde 40'a yakın düşüş ile 4.6 milyar dolarlık ihracat yaptı.

Yılın ilk iki ayında yüzde 40 düşüş

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, 2022'ye oranla ihracattaki düşüşün yüzde 50'yi bulduğunu belirterek, “Düşüşün ana sebepleri enerjideki fiyatlar ve Çin. Enerji fiyatlarının rekabet edebilecek seviyelere gelmesini istiyoruz” dedi. Yılın ilk iki ayında ihracatın yüzde 40 düştüğünü anımsatan Aslan, depremin etkisine de değinerek, “Hatay, Osmaniye, İskenderun'da üretilen çeliğin ihracattaki payı çok büyük değil. Bu düşüşte deprem etkisinin yüzde 3-5 oranında” diye konuştu.

Bazı ürünlerin ihracatındaki düşüş yüzde 70'lere dayandı

Sözcü’den Hülya K. Oruçoğlu’nun haberine göre temmuzun ardından sektörde hareketlilik beklediklerini aktaran Aslan, bu yılı 11 milyar dolarlık ihracat ile kapatmayı hedeflediğini aktardı. Aslan, “Bu rakam da 2022'ye göre yüzde 50'ye yakın düşüş demek. Bazı ürünlerin ihracatındaki düşüş yüzde 70'lere dayandı. İnşaat çeliğinin ihracatında 2022 1 Ocak -10 Mayıs dönemine göre bu yıl aynı dönemde yüzde 62'lik düşüş var. Yassı soğuk ürün gurubundaki düşüş de yüzde 66'ya yakın” diye konuştu.

“Eski ihracat rakamları artık yakalanamayacak”

Türkiye'nin çelikte en büyük ihracat kaleminin inşaat çeliği olduğunu ancak eski ihracat rakamlarının artık yakalanamayacağını belirten ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, “İhracat yaptığımız ülkeler, kendi tesislerini kurdular, pazarlar kalmadı. Avrupa'da durum belli, Çin kendine yetiyor, Malezya, Vietnam da üretiyor. Suudi Arabistan, Katar, Cezayir ihracatçı oldu. Onlar, doğalgazı, elektriği ucuza kullanıyorlar” dedi. Aslan, sektörün yassı sıcak gibi katmadeğeri daha yüksek ürün grupları ile ihracatta öne çıkacağını vurguladı.