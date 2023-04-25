Zincir marketlerin Rekabet Kurumu'nun verdiği cezaya itirazı reddedildi

5 zincir markete daha önce Rekabet Kurumu tarafından kesilen 2,7 milyar TL’lik cezayla ilgili olarak idare mahkemesine yapılan itirazların tümü reddedildi.

BİM bu konuyla ilgili olarak daha önce KAP’a açıklama yapmış ve konuyu istinaf mahkemesine götüreceğini duyurmuştu.

Diğer zincir marketlerin de cezanın iptaline ilişkin başvuruları idare mahkemesi tarafından reddedildi.

Bu bağlamda, BİM’e 958,1, A101’e 646,6, Migros’a 517,7, Şok’a 384,4, Carrefoursa’ya 142,5, Savola Gıda’ya ise 22,2 milyon liralık Rekabet cezası uygulanmıştı.

Marketlerin kararların tebliğinin ardından davayı istinaf mahkemesine götürmek üzere 30 günlük süreleri bulunuyor.

BİM'den açıklama geldi

BİM dün açıklama yaparak Ankara ilgili İdare Mahkemesi nezdinde görülen rekabet cezasının iptaline yönelik davanın esastan reddedildiğini duyurmuştu.

BİM tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"30.10.2021,17.02.2022 ve 18.03.2022 tarihli KAP açıklamalarımızda Rekabet Kurumu tarafından Şirketimizin de dahil olduğu beş zincir market ve bir tedarikçi şirkete idari para cezası verdiği ve bu kararına karşı iptal davasının Şirketimiz tarafından ilgili İdare Mahkemesi nezdinde açıldığı duyurulmuştu. Ankara ilgili İdare Mahkemesi nezdinde (İlk derece mahkeme) görülen dava esastan reddedilmiştir. Karara itiraz için 30 gün içerisinde ikinci derece mahkeme olan Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf başvurusunda bulunulacaktır."