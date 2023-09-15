Züchex’te 2 milyar dolarlık iş hacmi gerçekleştirilecek

Sektörünün dünyadaki 3’üncü, Avrupa’daki 2. büyük fuarı olan etkinlikte, 150’den fazla ülkeden 1200 marka ile 45 bin kişi bir araya gelecek. Züchex’te, 100 bin metrekarelik bir kapalı alana sahip 14 salonun tamamı dolarken, fuarın bahçesine açılacak stantların tamamı da tükendi.

4,6 milyar dolarlık dış ticaret fazlası

ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, açıl töreninde yaptığı konuşmada, 2022’de toplam 6,12 milyar dolar ihracata karşılık 1,47 milyar dolar ithalat yaparak sektörün 4,65 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğini belirtti. Öksüz, Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sunduklarını, bu yıl da hedeflerinin 7 milyar dolar ihracat gerçekleştirmek olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: “Yaşadığımız felaketler neticesinde ihracatımızda düşüşler meydana gelse de ihracatımızda geçen yılın üzerinde bir performans sergiliyoruz.

Züchex ile de en az 2 milyar dolarlık bir iş hacminin gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu yıl sonunda dış ticaret fazlasını 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bugün ‘Made in Türkiye’ birçok pazarda tercih edilen bir marka haline gelmiştir. Hedefimiz ise Türkiye’yi dünyanın ilk 5 züccaciye ihracatçısı ülke konumuna getirmek.”

“Türkiye, ABD’nin 14. tedarikçisi”

Mesut Öksüz, ABD pazarından daha fazla pay alınmasına dikkati çekti. Öksüz, dünya züccaciye ithalatının yüzde 28’inin elinde olduğu Amerika pazarında Türkiye’nin payının yüzde 1’in altında olmasının ABD’yi hedef pazar yaptığını söyledi. Öksüz, ayrıca Kanada, Hong Kong ve Japonya gibi dünyanın en büyük ithalatçılarına yüzde 1’in altında kalan ihracat payının, bu ülkelere ihracatta ağırlık verilmesi gerektiğinin göstergesi olduğunu vurgulayarak, “Türkiye, Avrupa’daki rakiplerden İtalya, Almanya ve Fransa’dan sonra ABD’nin 14. sıradaki tedarikçisidir.”