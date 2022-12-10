0xford Languages "Goblin Mode'u takdim eder

Her yıl açıklanan yılın sözcüğünü bulmak için ilk kez farklı bir yol izlenerek halk oylamasına sunuldu. Yıl içerisinde en çok kullanılan metaverse ve #IStandWith diğer aday sözcüklerdi. Ezici denilebilecek %93 oranında 318.956 oy ile “goblin mode” açık ara seçildi. Metaverse, özellikle Facebook’un kurumsalında meydana gelen değişiklikle Meta adını almasıyla kullanımı artan bir kelime oldu. #IStandWith ise bir desteği ifade ediyor “yanındayım” mesajını iletiyor. En çok da Ukrayna için kullanılarak popüler olan bir etiket kelimeye dönüştü. Fakat tüm popülerliklerine rağmen halk, ruh halini ifade eden “goblin mode”u birinciliğe taşıdı.

Son yıllarda pandemi süresince yaşanan kapanmalar, yarı zamanlı home office çalışmalar hayatımıza yeni bir sözcük kazandırdı. Mitolojik karakterden esinlenen “Goblin mode” etrafımızda yaşayanlarda hatta kendimizde bile hissetme olasılığı olan bir ruh hali . Zamanı boş geçirip, TV karşısında anlamsızca saatler harcıyorsanız, evden çalışırken üzerinizde aynı eşofmanla günlerce yaşayabiliyorsanız, üstelik temizliğe de dikkat etmiyorsanız, normal hayattan koparan “goblin mode”un çerçevesinin içine adım atmış demeksiniz.

Aslında bir argo kelime, tüm normları reddeden, pişman olmayan, aç gözlü, şımarık ve tembellik içerisinde olma anlamını taşıyor. Düzenin eksik olduğu depresif bir yönü de ifade ettiğini eklemekte fayda var. Bu kelimenin duyulmasını sağlayan ise Julia Fox’un Kayne West ile ayrılış sebebinin “goblin mode”unda olmasına bağlamasıyla sanal dünyada yayılmasına sebep oldu.

Oxford Languages başkanı Casper Grathwol; geçtiğimiz yıl yaşanılanlar nedeniyle ‘goblin mode’un kendini bunalmış hisseden çoğu kişiyi ifade ettiğini belirtti. Ayrıca Grathwol çok ilginç bir konunun da altını çizdi “İnsanlar gerçek karakterlerini, kendi goblinini sergilediği sanal uygulamalara karşı daha ilgililer.” Dünyanın en kapsamlı sözlüğü geçen yıl, aşı “vaccine”den gelen kısaltma ile “vax”ı 2021 yılının sözcüğü ilan etmişti.