1 trilyon dolarlık şirket yarışında Apple arayı açıyor

01 Haziran 2018

AYDIN ŞAHİNALP

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin gelirleri ön plana çıkıp yatırımcılar hisselere karşı doyumsuz bir iştah sergiledikçe piyasa değerlerinde ciddi dalgalanmalar yaşanıyor.

Apple, "1 trilyon dolar piyasa yarışı"nda önde ama Amazon, Alphabet ve Microsoft da çok geride değil. Kıyasıya yarışta Apple 922 milyar dolarla 788 milyar dolarlık Amazon ile arasındaki makası açıyor. Bu ikilinin hemen ardında 760 milyar dolarla Microsof ve 745 milyar dolarla da Alphabet takipte. iPhone telefonları üreterek iletişimde ezberleri bozan Apple 4 milyar 915 milyon hisseye sahip bulunuyor. Bu, Apple hisselerinin 203.45 dolara ulaşması durumunda 1 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip olması anlamına geliyor. Apple’ın hisseleri 19 Ocak’ta 5 milyar 74 milyon adetken geri alma oranının bu şekilde sürmesi halinde yakında 4 milyar 756 milyona inmesi bekleniyor. Bu durumda, Apple hisseleri 210,25 dolara ulaşarak şirketin tarihi 1 trilyon dolar değerini geçmesini sağlayacak. Dünyanın en büyük 17’inci ekonomisine eşdeğer bir rakama ulaşma yarışında e-ticaret devi Amazon’un soluğu Apple'ın ensesinde. Danışmanlık şirketi Macquarie and Monnes analistlerinin geçtiğimiz aylarda hazırladıkları analize göre önümüzdeki 12 ay içerisinde Amazon hisselerinin 2 bin dolara çıkmasıyla e-ticaret devi 1 trilyon dolarlık değere ulaşabilir.

Bu arada Microsoft 1 trilyon dolar yarışında hızını artırıyor. Geçen yılın son çeyreğinde Amazon bulut satışlarından 5.4 milyar dolar elde ederken Microsoft kasasına 6 milyar dolar sokarak en büyük rakibini geride bıraktı. Micrososft bulut teknolojisinin şirketin bu yılki büyümesine yüzde 63 katkı yapması gözlerden kaçmıyor. Uzmanlar bulut konsolidasyonunun tutması halinde Microsoft'un 1 trilyon dolar değerine ulaşmasında önemli bir faktör olarak öne çıkabileceğini belirtiyor.

Arama motoru reklamcılığı pazarı 20 yaşında olsa da Google’un büyümesi son üç yılda ivme kazandı. Gelirinin yüzde 99,5'ini Google’dan elde eden Alphabet’in bu yıl 2011'den beri en yüksek büyüme oranına sahip olması bekleniyor. 2018 yılı boyunca Google’ın yeni iş kanallarından 26 milyar dolarlık ek gelir elde etmesi bekleniyor. New York’taki Alger adlı fonun Baş Yatırım Stratejisti Dan Chung, “Eğer Alphabet bu momentumu sürdürür ve mevcut marj-sıkıştırma aşamasını atlatabilirse, hisseleri üç yıl boyunca kazançlarını yüksek tutabilmesini sağlayabilir. Bu, aynı dönemde hisseleri yüzde 30'a yukarı çekerek Google’ın değerinin 1 trilyon dolara çıkmasını sağlayacak” diyor.

Birçok ülkeyi geride bıraktılar

Dünyanın en büyük dört teknoloji şirketinin toplam piyasa değeri 3.210 trilyon doları buluyor. Bu rakam Birleşik Krallık, Fransa, Hindistan ve İtalya da dahil olmak üzere, birçok ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasından fazla. Bu arada Microsoft 759 milyar dolara ulaşarak son üç yılda ilk defa Google’ın ana şirketi Alphabet’i piyasa değerinde geçti.