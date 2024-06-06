"100 milyon doları aşan ihracatımızla tekstil sektöründe 14. sıradayız"

Türk tekstil firmalarının büyük ilgli gösterdiği ve Belek'teki Nest Convention Center'da düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show'da, yeni sezon ürünler Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan ve Orta Doğu ülkelerinden gelen alıcılara sunuluyor.

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, fuarın bu yıl çok sayıda katılımcı ağırladığını belirtti ve "Burada 40 ülkeden gelen 6 bin alıcı, 200 Türk firmasının yeni sezon ürünleriyle buluşuyor. İstanbul'dan, İzmir'den, Gaziantep'ten ve Bursa'dan firmalarımızı ağırlıyoruz. Türk ürünlerini dünyaya pazarlamak isteyen her firmaya kapılarımızı açtık. Türkiye'de kendini yurt dışına pazarlamaya çalışan, bir partner, iş kolu arayan herkesin çıkış kapısı olan fuarımızda 9 bin 500 metrekarelik alan içerisinde firmalara hizmet ediyoruz" diye konuştu.

"Afrika yeni bir kapı, iş kolu olacak"

Geçen yıl tekstil ihracatında üst sıralarda yer aldıklarına dikkati çeken Eraslan, şöyle devam etti:

"100 milyon doları aşan ihracat rakamlarımızla tekstil ihracatında 14. sıradayız. Ayakkabı, ev tekstili ve giyim gibi geniş bir yelpazede ürünleri yurt dışında pazarlıyoruz. Gelecek dönem için rotamızı Afrika pazarına çeviriyoruz. Orada da yeni bir müşteri ağı oluşturmak istiyoruz. 6 ay içerisinde Afrika'daki bir ülkede Dosso Dossi'nin önce minyatürünü, ardından belki çok daha kapsamlısını gerçekleştireceğiz. Özbekistan'da, Kazakistan'da bu faaliyetlerimiz yürüyor. Afrika yeni bir kapı, iş kolu olacak. Afrika gelişen bir pazar. Dünyanın çeşitli bölgelerinde çatışmalar söz konusu. Dolayısıyla yeni pazarlar ilerleyen dönemlerdeki olası sorunlara karşı ihracatta ve diğer alanlardaki çalışmalarımızı devam ettirmemiz adına çok önemli."

Eraslan, bu çalışmalarla tekstil ihracatında dünyada beşinci sıradaki Türkiye'yi çok daha iyi seviyeye getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.