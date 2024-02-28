1000 Yatırımlar Holding, 'Taksim'i satın aldı

Holdingden yapılan açıklamaya göre, uygulama, güvenilir ve etkili bir şekilde seyahat edilmesini sağlayarak kullanıcıların zamanlarını daha verimli kullanmalarına olanak tanıyacak.

1000 Yatırımlar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Kadir Abdik, Taksim uygulaması satın alımından büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtti.

Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'un karmaşık seyahat dinamiklerinin, şehir sakinlerinin günlük yaşamlarını olumsuz etkilediğini vurgulayan Abdik, şehir içi ulaşımı daha sürdürülebilir ve keyifli hale getirmek için her alanda ciddi çözümler ortaya konması gerektiğinin altını çizdi.

Abdik, "Taksim" uygulamasına getirecekleri yeniliklerle, İstanbul'da taksi ile seyahat deneyimini dönüştürmeyi ve iyileştirmeyi amaçladıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Mobilite alanında akıllı, sürdürebilir ve yenilikçi uygulamaları hayata geçiren bir şirket olarak yeni yatırımımızla kullanıcılarımıza hızlı, güvenli ve güvenilir seyahat seçenekleri sunmayı, günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı ve seyahatlerini keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz.

Taksim uygulamamızla İstanbul'da yaşayan herkesin seyahat deneyimini iyileştirerek şehrimizin daha yaşanabilir bir yer olmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. 1000 Yatırımlar Holding olarak, şehir içi ulaşımın geliştirilmesi ve İstanbul'un ulaşım sorununa çözüm getirilmesi konusunda kararlıyız. Taksim uygulamamızın bünyemize katılmasıyla bu hedefe doğru önemli bir adım daha atmış bulunuyoruz."