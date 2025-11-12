12 milyon aktif kullanıcı ile Passo ‘Dükkan’a girdi

Nurdoğan A. ERGÜN

AktifBank’ın bünyesinde 11 yıl önce futbol biletleri satış platformu olarak fa­aliyetlerine başlayan, 2024 yılın­da ise ayrı bir şirket olarak yapı­lanan Passo, biletleme hizmetine ek olarak e-ticarete girdi. Kasım kampanyalarıyla birlikte e-tica­rete giriş yapan marka, mevcut 12 milyonu aşkın aktif kullanı­cısına Passo Dükkan üzerinden bütünleşik bir deneyim sunma­yı hedefliyor.

10 binin üzerinde ürün sunulan Passo Dükkan’da, kullanıcı talepleriyle bağlantı­lı ürünler yer alacak. Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan, “Türkiye’nin en büyük özel sermayeli yatırım bankası Aktif Bank’ın imzasını taşıyan Passo, büyük bir güncellemeyle yepyeni özelliklere kavuştu. 12 milyonu aşkın kullanıcısıyla etkinlik ve spor dünyasının kapılarını açan Passo, e-ticareti de kapsayan ye­ni hizmetleriyle, lider konumu­nu güçlendirerek kullanıcıları­nın etkinlik deneyimini bir üst seviyeye çıkarıyor” dedi.

Passo kartlara yüzde 20 indirim

Kullanıcıların talepleri üze­rine dikey entegrasyonlara de­vam edeceklerini ifade eden Ay­şegül Adaca Oğan, “Öyküsüne 11 yıl önce stadyumlarla başlayıp, kültür-sanat ve eğlence ile de­vam eden Passo, zaman içerisin­de Türkiye’nin kültür, spor ve eğ­lence ekonomisinde dijitalleş­menin lokomotif markası haline geldi.

Bugün itibariyle ise içeri­sinde e-ticaret dikeyini ve kulla­nıcılarının etkinlik deneyimini kolaylaştıracak yeni ürün ve hiz­metleri barındıran çok daha kap­samlı bir yapı ile yoluna devam ediyor. Ekosistemimizden aldığı güçle beslenen Passo, kullanıcı­larına kulak veriyor ve müşteri memnuniyeti ekseninde uygu­lama içerisindeki yoğun trafiği en iyi şekilde besleyecek ürün­ler sunuyor” diye konuştu.

Ak­tif Bank ekosisteminde her bir parçanın kendi alanında değer üretirken bütünü tamamlayan bir uyum içinde çalıştığını belir­ten Adaca Oğan, şöyle devam et­ti: “Passo’nun arkasında yer alan teknoloji iştirakimiz Aktif Te­ch, bu yapının sağlam zeminini inşa ediyor, hız, güvenlik ve ku­sursuz altyapı sağlıyor. Insurte­ch markamız Sigortayeri ise bi­letlerin arkasındaki koruma kal­kanı.

Tüm bu parçalar bir araya geldiğinde, sadece birbirini ta­mamlayan bir sistem değil, kul­lanıcılarına eksiksiz bir deneyim sunan canlı bir ekosistem ortaya çıkıyor.” Adaca Oğan, Passo Dük­kan’dan alışverişte tüm kartla­rın kullanılabileceğini belirte­rek, Passo kartlarında ise yüzde 20 indirim ve puan gibi avantaj­lar olacağını kaydetti.

Maç bileti alan forma da alabilecek

Passo’nun kullanıcıları için yepyeni bir deneyim inşa ettiğini ifade eden Passo Genel Müdürü Atıl Aykar ise, “Etkinlik dünya­sının kapılarını açan Passo çatısı altında 75 şehirde, 800’ün üze­rinde organizatörle birlikte ça­lışıyoruz. Milyonlarca müşteri­mizi kapsayan bu kadar geniş bir ekosistem, bize kullanıcılarımız ile kuvvetli bir etkileşim kurma fırsatı sağlıyor. Bizler de bu etki­leşimi yenilikçi yaklaşımlarımız ile güçlendiriyoruz.

Bugün müş­terilerimizden aldığımız ilham­la Passo’yu bir adım öteye taşıyor ve kullanıcılarımız için bütün­leşik bir deneyim inşa ediyoruz. Yenilenen Passo’da e-ticaret alanında attığımız adım büyük rol oynuyor. Artık kullanıcıları­mız, sadece bilet almakla kalmı­yor, aynı zamanda o deneyimi ta­mamlayacak her şeyi Passo’nun içerisindeki Passo Dükkan üze­rinden satın alabiliyor. Maç bile­ti alırken takımının formasını da sepete ekleyebiliyor ya da konser bileti alırken yine Passo içerisin­de konser öncesi yemek indiri­mini de seçebiliyor” dedi.

24 saat kalana kadar bilet iade garantisi

Passo’da on binlerce ürünün kullanıcılara avantajlı fiyatlar ve kolay alışveriş süreciyle satışa sunulduğunu aktaran Aykar, “Bu­nun yanında yine müşterileri­mizden gelen talep üzerine oluş­turduğumuz sektörde bir ilk nite­liğindeki ‘Keyfe Keder Bilet İade Güvencesi’ uygulamamız ile kul­lanıcılarımız hiçbir gerekçe gös­termeden etkinliğe 24 saat kala­na kadar biletini iptal edebiliyor. Çok yakında NFT bilet, sadakat programları, kişiselleştirilmiş teklifler, mekân içi hizmet mo­dülleri de uygulamamızda yerini alacak. Bu yenilikleri güçlü tek­nolojik altyapımızla hayata geçi­rebiliyoruz” ifadesini kullandı.

“Rutinden çıktı” Almanya HUB oldu

Yenilenerek kültür, sanat, spor ve eğlenceyi tek dijital çatı altında buluşturan Passo, iletişimde de yeni bir dönemi başlatıyor. Marka, entegre lansman kampanyasında “Passo ile hayat rutinden çıktı” söylemini ön plana çıkarıyor. Öte yandan globalleşme hamlesi de başlatan Passo, geçtiğimiz yıl Almanya’da kurduğu şirketle Avrupa’da kullanıcılara ulaşmayı amaçlıyor. Almanya’yı HUB olarak seçtiklerini söyleyerek “Almanya’da iş yapan her yerde yapar” diyen Atıl Aykar, Schengen ülkelerinin kapısını Almanya’dan açacaklarını belirtti.