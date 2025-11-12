12 milyon aktif kullanıcı ile Passo ‘Dükkan’a girdi
Passo, futbol biletlemesiyle başladığı yolculuğuna e-ticaret dikeyini de ekleyerek hizmet kapsamını genişletti. AktifBank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan, “Öyküsüne stadyumlarla başlayıp kültür-sanat ve eğlence ile devam eden Passo, ekosistemimizden aldığı güçle kullanıcılarının etkinlik deneyimlerini yukarıya taşıyacak yeni çözümler sunuyor” dedi.
Nurdoğan A. ERGÜN
AktifBank’ın bünyesinde 11 yıl önce futbol biletleri satış platformu olarak faaliyetlerine başlayan, 2024 yılında ise ayrı bir şirket olarak yapılanan Passo, biletleme hizmetine ek olarak e-ticarete girdi. Kasım kampanyalarıyla birlikte e-ticarete giriş yapan marka, mevcut 12 milyonu aşkın aktif kullanıcısına Passo Dükkan üzerinden bütünleşik bir deneyim sunmayı hedefliyor.
10 binin üzerinde ürün sunulan Passo Dükkan’da, kullanıcı talepleriyle bağlantılı ürünler yer alacak. Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan, “Türkiye’nin en büyük özel sermayeli yatırım bankası Aktif Bank’ın imzasını taşıyan Passo, büyük bir güncellemeyle yepyeni özelliklere kavuştu. 12 milyonu aşkın kullanıcısıyla etkinlik ve spor dünyasının kapılarını açan Passo, e-ticareti de kapsayan yeni hizmetleriyle, lider konumunu güçlendirerek kullanıcılarının etkinlik deneyimini bir üst seviyeye çıkarıyor” dedi.
Passo kartlara yüzde 20 indirim
Kullanıcıların talepleri üzerine dikey entegrasyonlara devam edeceklerini ifade eden Ayşegül Adaca Oğan, “Öyküsüne 11 yıl önce stadyumlarla başlayıp, kültür-sanat ve eğlence ile devam eden Passo, zaman içerisinde Türkiye’nin kültür, spor ve eğlence ekonomisinde dijitalleşmenin lokomotif markası haline geldi.
Bugün itibariyle ise içerisinde e-ticaret dikeyini ve kullanıcılarının etkinlik deneyimini kolaylaştıracak yeni ürün ve hizmetleri barındıran çok daha kapsamlı bir yapı ile yoluna devam ediyor. Ekosistemimizden aldığı güçle beslenen Passo, kullanıcılarına kulak veriyor ve müşteri memnuniyeti ekseninde uygulama içerisindeki yoğun trafiği en iyi şekilde besleyecek ürünler sunuyor” diye konuştu.
Aktif Bank ekosisteminde her bir parçanın kendi alanında değer üretirken bütünü tamamlayan bir uyum içinde çalıştığını belirten Adaca Oğan, şöyle devam etti: “Passo’nun arkasında yer alan teknoloji iştirakimiz Aktif Tech, bu yapının sağlam zeminini inşa ediyor, hız, güvenlik ve kusursuz altyapı sağlıyor. Insurtech markamız Sigortayeri ise biletlerin arkasındaki koruma kalkanı.
Tüm bu parçalar bir araya geldiğinde, sadece birbirini tamamlayan bir sistem değil, kullanıcılarına eksiksiz bir deneyim sunan canlı bir ekosistem ortaya çıkıyor.” Adaca Oğan, Passo Dükkan’dan alışverişte tüm kartların kullanılabileceğini belirterek, Passo kartlarında ise yüzde 20 indirim ve puan gibi avantajlar olacağını kaydetti.
Maç bileti alan forma da alabilecek
Passo’nun kullanıcıları için yepyeni bir deneyim inşa ettiğini ifade eden Passo Genel Müdürü Atıl Aykar ise, “Etkinlik dünyasının kapılarını açan Passo çatısı altında 75 şehirde, 800’ün üzerinde organizatörle birlikte çalışıyoruz. Milyonlarca müşterimizi kapsayan bu kadar geniş bir ekosistem, bize kullanıcılarımız ile kuvvetli bir etkileşim kurma fırsatı sağlıyor. Bizler de bu etkileşimi yenilikçi yaklaşımlarımız ile güçlendiriyoruz.
Bugün müşterilerimizden aldığımız ilhamla Passo’yu bir adım öteye taşıyor ve kullanıcılarımız için bütünleşik bir deneyim inşa ediyoruz. Yenilenen Passo’da e-ticaret alanında attığımız adım büyük rol oynuyor. Artık kullanıcılarımız, sadece bilet almakla kalmıyor, aynı zamanda o deneyimi tamamlayacak her şeyi Passo’nun içerisindeki Passo Dükkan üzerinden satın alabiliyor. Maç bileti alırken takımının formasını da sepete ekleyebiliyor ya da konser bileti alırken yine Passo içerisinde konser öncesi yemek indirimini de seçebiliyor” dedi.
24 saat kalana kadar bilet iade garantisi
Passo’da on binlerce ürünün kullanıcılara avantajlı fiyatlar ve kolay alışveriş süreciyle satışa sunulduğunu aktaran Aykar, “Bunun yanında yine müşterilerimizden gelen talep üzerine oluşturduğumuz sektörde bir ilk niteliğindeki ‘Keyfe Keder Bilet İade Güvencesi’ uygulamamız ile kullanıcılarımız hiçbir gerekçe göstermeden etkinliğe 24 saat kalana kadar biletini iptal edebiliyor. Çok yakında NFT bilet, sadakat programları, kişiselleştirilmiş teklifler, mekân içi hizmet modülleri de uygulamamızda yerini alacak. Bu yenilikleri güçlü teknolojik altyapımızla hayata geçirebiliyoruz” ifadesini kullandı.
“Rutinden çıktı” Almanya HUB oldu
Yenilenerek kültür, sanat, spor ve eğlenceyi tek dijital çatı altında buluşturan Passo, iletişimde de yeni bir dönemi başlatıyor. Marka, entegre lansman kampanyasında “Passo ile hayat rutinden çıktı” söylemini ön plana çıkarıyor. Öte yandan globalleşme hamlesi de başlatan Passo, geçtiğimiz yıl Almanya’da kurduğu şirketle Avrupa’da kullanıcılara ulaşmayı amaçlıyor. Almanya’yı HUB olarak seçtiklerini söyleyerek “Almanya’da iş yapan her yerde yapar” diyen Atıl Aykar, Schengen ülkelerinin kapısını Almanya’dan açacaklarını belirtti.