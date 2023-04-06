120 yıllık İzmirli Korsini’yi ABD’li MCC satın aldı

Kerim ÜLKER

Dünyanın en büyük etiket sağlayıcılarından biri olan ABD’li Multi-Color Corporation (MCC), Türkiye’nin en eski ambalaj ve kalıp içi etiket çözümleri sağlayıcısı İzmirli Korsini’yi satın almak için anlaştı. Satın almayla birlikte ABD’li devin kalıp içi etiketleme ağı dünya ölçeğinde genişleyecek, Avrupa’daki konumu ve gücü de artacak.

Satın alma ile ilgili konuşan dünya devi MCC’nin CEO'su Kevin Kwilinski, "Korsini, geri dönüştürülebilir bir teknoloji olan IML çözümleri konusunda uzman olan Korsini kendini kanıtlamış bir şirket. Baskı endüstrisinde uzun bir geçmişe sahip olan Corsini ailesi ve Korozo grubu, IML pazarını önemli ölçüde ilerletmiştir. Korsini, birinci sınıf bir etiket çözümü olarak IML'yi daha da geliştirmek için bizim için mükemmel bir ortaktır” dedi.

MCC’nin Global IML Grubu Başkanı Peter Grugeon, ise "Korsini ile güçlerimizi birleştirmek, yeni yenilikleri ateşleyecek ve müşterilerimize daha da iyi hizmet ve ürünler sunmamızı sağlayacak. Gerçekten heyecanlıyız ve bu yolculuğa birlikte devam etmeyi dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.

Türk şirketin patronu Enrico Corsini, "MCC, marka değeri oluşturmak isteyen büyük ve küçük markalar için tercih edilen ortak ve yenilikçi ve sürdürülebilir premium etiketler üretiminde lider. MCC ile güçlerimizi birleştirmek, yerel ve uluslararası büyüme için yeni fırsatlar yaratırken, operasyonlarımızın günlük kontrolünü elimizde tutmamıza olanak tanıyacak. Müşterilerimizin beklediği yüksek kalite standartlarını ve müşteri hizmetlerini sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

ABD’li şirketten daha eski

1916'da kurulan Multi-Color Corporation (MCC), yiyecek ve içecek, ev ve kişisel bakım da dahil olmak üzere birçok alanda dünya devi markalarla çalışıyor. Geçen yılı 3.5 milyar dolarlık ciro ile kapatan Chicago merkezli şirket, 31 ülkedeki 100'den fazla fabrikada üretim yapıyor. MCC’nin bu tesislerde 14 binden fazla çalışanı var.

ABD’li MCC’nin satın aldığı Korsini ise hem İzmir’in hem de Türkiye’nin en eski firmalarından biri. Şirketin temelleri 120 yıl öncesine dayanıyor. 1903 yılında Türkiye’ye yerleşen kırtasiye malzemeleri tüccarı İtalyan Elia Corsini ve çocukları İzmir'in İkinci Kordon bölgesinde bir dükkan kiralayarak baskı işine girmesiyle temeli atılan şirketin adı Fratelli Corsini (Corsini Kardeşler) adını aldı.

1940 yılında kardeşlerden Piero Corsini matbaa işini kontrolü altına alır ve İzmir Sanayi Odası'na kayıtlı 100 şirketten biri olarak Korsini Matbaa evi adını alır.1962 yılında şirketin adı Korsini Ambalaj olarak değiştirilir.

Korozo ile saf ambalaj’ı kurdu

1980 yılında, Baştaş A.Ş'yi alan, 1986’da da Raks Grup ortaklığıyla ikinci ambalaj şirketi Rapak’ı Manisa’da kurar. 2001’de Etap Holding'le Koreta Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi adı altında ortaklığa başlayan şirket, 2004’te Korozo ile ortak Korsini-SAF Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi kurar.

2010’da Hong Kong’da, 2011’de ABD ve Kanada’da satış ofisi kuran şirket, 2014 yılında aileden Enrico Corsini’ye geçer. 2015 yılında yurtdışındaki ilk tesisini Kanadalı CCL ile ABD’de kuran şirket, İtalya’da da üretim yapıyor. Toplam üretim tesisleri 22 bin metrekareye ulaşan, 40’dan fazla ülkeye ihracat yapan Korsini, 400 kişiye istihdam sağlıyor.