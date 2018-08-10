'1440 strateji'si ile 2 yılda cirosu yüzde 52 büyüdü

10 Ağustos 2018

Son sekiz çeyrektir dünyanın en çok büyüyen telekom operatörü olduklarını, iki yılda cirolarını yüzde 52, EBİTDA’larını yüzde 107 artırdıklarını, sadece bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 18.3 büyüdüklerini anlatan Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu, “1440 stratejimizin başarısı finansal sonuçlarımıza yansıdı” dedi. Turkcell’in faaliyetleri ve hedefleri ile telekom sektörünün gelişimi konularında gazetecilere açıklamalarda bulunan Terzioğlu, ‘1440 stratejisini’ şöyle anlattı:

“1440 dakika bir gün içerisindeki dakikaların sayısı. Geleneksel bir telekom operatörünün müşterisiyle 32 dakikalık bir ilişkisi var. 32 dakikayla tatmin olmadık. Oluşturacağımız dijital servis portföyümüzle, insanlara müzik dinlettireceğiz, TV seyrettireceğiz, fotoğraf çektireceğiz, saklattıracağız dedik. Aynı zamanda gazete, dergi okutturacağız, arama motoru hizmeti vereceğiz diye planladık. Geldiğimiz nokta bizim de müşterilerimiz günde 32 dakika telefonda konuşuyor. Buna ek olarak bugün fizy ile 24 dakika müzik dinliyor, 16 dakika BiP’te mesajlaşıyor, 30 dakika dijital platformumuzda gazete ve dergi okuyor. 55 dakika TV+ ile televizyonu takip ediyor. Dünya Kupası zamanı 70 dakikalara çıktı. Yani bugün müşterilerimizle ilişkimiz günde 150 dakikayı aşmış durumda.”

Dijital ihracata başladı

Global Mobile Suppliers Association GSA (Küresel Mobil Tedarikçiler Birliği) yaptığı araştırmaya göre dünyanın en iyi iki mobil şebekesinden biri seçildiklerini bildiren Terzioğlu, şöyle devam etti:

“Biri Swisscom diğeri Turkcell oldu. Son 3 ay içinde Küçükyalı’daki genel müdürlüğümüze genel müdür seviyesinde, Afrika’dan, Karayipler’den, Nepal’den, Amerika’nın Latin tarafından Doğu Avrupa’dan operatörler ziyarete geliyor. İşbirliği yapmak istiyorlar. Turkcell olarak “Dijital ihracat” dönemini başlattık. Bunun en somut örneği bugün Moldovalı Moldcell oldu. Müşterilerine bizden satın aldığı BiP’i, lifebox’ı kendi müşterilerine aynı isimle dijital servis olarak sunuyor.”

‘Halkın en ucuz eğlence kaynağı cep telefonu’

Telekom sektöründe talep esnekliğinin çok fazla olmadığını ifade eden Terzioğlu şunları söyledi:

“İnsanlar öyle ya da böyle konuşmaya devam ediyor. Cep telefonundan müzik dinlenebiliyor. Televizyon izlenebiliyor. İnternete girilip, istenen video, film anında seyredilebiliyor. Aslında işin gerçeği halkın en ucuz eğlence kaynağı cep telefonu. Bu rakamlara da yansımış durumda. Türk insanı dünyanın en çok internet tüketenleri arasında beşinci sırada yer alıyor. Dünyada birinci ise aylık 11 GB ile Finlandiya’da. Turkcell’de 4.5G ile tüketicilerimiz 2 kat fazla data harcarken, kişi başı tüketim aylık 7 GB’a ulaştı. Dijital markamız Lifecell’de aylık ortalama 8 GB’a geldi. Ülke olarak teknolojiyi çok çabuk benimseyen ve hayatına katan genç bir nüfusa sahibiz. Gençlerimizin teknolojiye erişimini taksitlerle kısıtlamak, ülkemizin dijitalleşme yolculuğuna büyük sekte vuracak bir gelişmedir.”

Turizmde ‘sinyal’ güçleniyor

Turizmdeki yükseliş trendinin telekom operatörleri tarafından izlenebildiğini kaydeden Terzioğlu şu bilgileri verdi:

“Turkcell olarak 2016’da turistlerden baz istasyonlarımıza gelen sinyal sayısı 500 bindi. 2017’de ise 900 bin sinyal alırken bu yıl neredeyse 1.8 milyon sinyal alıyoruz. Özetle iki yıl öncesine göre yaklaşık 4 katı gibi müthiş bir sinyal artışı söz konusu. Sinyallere baktığımızda en çok turistin Rusya, Almanya, Fransa ve İsveç gibi ülkelerden geldiğini görüyoruz.

Yeni Türkiye söylemi: 'Ortak yapmak'

Telekom sektörünün ana gündem maddelerinden olan “fi ber altyapı” konusuna da değinen Kaan Terzioğlu, bir süre önce imzalanan protokolün fi ber altyapısını paylaşmayı öngördüğünü anlattı. “Fiberde paylaşmak eski Türkiye söylemi. Yeni Türkiye söylemi ortak yapmak olmalı” diyen Terzioğlu görüşlerini şöyle dile getirdi: “Bugün 6 milyon hanede fi ber var. Türkiye’de toplam 22 milyon hane bulunuyor. Diğer hanelere de götürmemiz gerekiyor. 3 şirketin her birinin bunun aynı anda yapmasının imkanı bulunmuyor. Türkiye’deki fi ber altyapının değeri 2-3 milyar dolar. Almanya’da ise 60 milyar dolar. Bu farkın kaynağı sistemin temelindeki kuralların yanlış olması. Gerekiyorsa herkes elindeki fiberleri versin ve yeni bir şirket kurulsun. Bütün fi berleri yeni bir şirket altında birleştirip ilgili şirkete de ‘Sen Türkiye’nin her yerine fiber döşeyeceksin’ demek gerekiyor. İstanbul’dan Ankara’ya 3 tane ayrı otoban yapmadığımız gibi herkesin kendi otobanını yapması da söz konusu olamaz.”

300 bin kişi 10 saniyede cevap vermeye 'hadi' dedi

▶ Dergilik uygulaması üzerinden geçen ay 5 milyon dergi, 900 bin gazete okundu. Resmi Gazete de Dergilik’e girdi. Dergiler ve gazetelere Türkiye’nin her yerinden kolayca erişilebiliyor. Örneğin Şırnak’ta 66 kişi National Geographic, 32 kişi de Women’s Health dergisi okudu.

▶ Yarışma uygulaması Hadi’ye ilgi büyük. En son 300 bin kişi uygulamaya katıldı. Ortalama toplamda 2 bin TL ödül dağıtılıyor ama bu rakam 20 bin TL’lere kadar çıkıyor.

▶ Kullanıcılar Yaani’de, Hadi yarışmasında sorulan soruların yanıtlarını arıyor. 10 dakikalık bir zaman diliminde 15 bin kişi Roma Tarihi Meclisini aradı.