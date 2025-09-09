15 milyon euroluk yeşil yatırımla geleceği inşa edecek

Başak Nur GÖKÇAM

İklim krizi ve hızla artan kentleşme, inşaat sek­töründe çevre dostu çö­zümleri tercih olmaktan çı­karttı. Sadece binaların daya­nıklılığını ve estetiğini değil, aynı zamanda enerji verim­liliğini, karbon ayak izini ve döngüsel ekonomiye katkıyı da belirleyen kritik unsurlar arasında yer alan yapı mal­zemeleri sektörünün dönü­şümü, bu nedenle sürdürü­lebilirlik açısından önem ka­zandı.

Çünkü sürdürülebilir malzeme kullanımı; işletme maliyetlerini düşürürken, uzun vadede şehirlerin de da­ha yaşanabilir hale gelmesini sağlıyor. Bu nedenle PVC pro­fillerden yalıtım sistemleri­ne kadar uzanan ürün gamın­da geliştirilen yeni teknolo­jiler, geri dönüştürülebilirlik ve enerji tasarrufu odaklı çö­zümler sunarak sektörde dö­nüşümün önünü açıyor.

"Yol haritamızı AR-GE ile güncelliyoruz"

Yapı sistemleri sektöründe hizmet vermekte olan ve De­ceuninck Grubu’nun bir par­çası Ege Profil de bu anlamda sürdürülebilirliği, inovasyo­nu ve tasarımı odağına ala­rak çalışmalarına devam et­tiğini ifade etti. Sürdürülebi­lirliğin, iş yapış şekillerinin merkezinde yer aldığına dik­kat çeken Ege Profil / Türki­ye ve Asya Pasifik CEO’su Alp Günvaran, “Avrupa Yeşil Mu­tabakatı’na imza atarak, kar­bon ayak izimizi azaltmayı ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı taahhüt ettik.

Örneğin Türkiye›nin ilk pasif ev profillerini geliştire­rek enerji verimliliğine ciddi katkılar sağlıyoruz. Aynı za­manda güneş enerjisi yatı­rımları ve trijenerasyon sis­temlerimizle üretimde enerji tasarrufu sağlıyor, geri dönü­şüm tesisimizde proses atık­larını üretime yeniden kazan­dırıyoruz. Yol haritamızı, ye­nilikçi Ar-Ge çalışmalarıyla sürekli güncelliyoruz” dedi.

“Yeşil enerji yatırımları stratejinin önemli parçası”

Tesislerdeki yenilenebilir enerji kullanımına da deği­nen Alp Günvaran, “2014 ve 2018 yıllarında Kocaeli Kar­tepe ile İzmir Menemen fabri­kalarımızda toplam yaklaşık 750 bin kWh kapasiteli güneş enerji santrallerini devreye aldık. 2024’te 2 bin kWp gü­cündeki yeni GES yatırımı­mızla, güneş enerjisi üretim kapasitemizi artırdık.

Bu yatı­rımla güneş enerjisinden sağ­ladığımız elektrik, toplam tü­ketimimizin yüzde 10-15’ini karşılıyor. Önümüzdeki dö­nemde yenilenebilir enerji ya­tırımlarımızı artırmayı plan­lıyoruz. 2024’te sadece fabri­ka yatırımlarımıza 15 milyon euroya yakın kaynak ayırdık; yenilenebilir enerji yatırım­ları da bu stratejinin önemli parçalarından biri” dedi.

İlk olarak 2021 yılı için kar­bon ayak izini hesaplamaya başladıklarının bilgisini ve­ren Alp Günvaran, “Kapsam­lı bir karbon ayak izi analizi gerçekleştirerek yurt dışın­daki fabrikalarımızla bench­mark yapıp mevcut durumu­muzu gördük. Bilim Taban­lı Hedefler (Science Based Targets - SBTi) kapsamında, 2030 ve 2050 yılı hedefleri­mizi belirledik. Bu hedeflere ulaşmak için detaylı eylem planları hazırladık. Bu doğ­rultuda yenilenebilir ener­ji kullanımımızı artırmak, enerji verimliliğini maksi­mize etmek ve geri dönüştü­rülmüş malzeme kullanımı­nı yaygınlaştırmak üzere ya­tırım yapıyoruz” diye ekledi.

Artıklardan yeniden profil üretimi yapılıyor

Üretimdeki malzemeye ilişkin bilgi veren Ege Profil/Türkiye ve Asya Pasifik CEO’su Alp Günvaran, “Geri dönüşüm malzeme tedarikçileri ile müşterilerden toplanan ve proseslerde açığa çıkan atıkları ayrıştırarak, yeniden profil üretiminde kullanıyoruz. Ayrıca Deceuninck Belçika’da yerleşik bulunan geri dönüşüm tesisinden de ürünler alıyoruz.

Bu sayede hammadde kullanımını azaltırken atıklarımızı minimize ediyoruz. Diğer taraftan, fabrikalarımızda LED dönüşümler, enerji verimli soğutucu sistemler ve proses iyileştirmeleri uyguluyoruz. İzmir Menemen ve Kocaeli Kartepe fabrikalarımızda yıllık 150 bin ton üretim kapasitesiyle, sürdürülebilir üretim modellerini sektörümüze taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirlik yatırımlarındaki engeller...

Yapı malzemeleri sektöründe sürdürülebilirlik yatırımları kapsamında karşılaşılan zorluklara ilişkin değerlendirmede bulunan Ege Profil/Türkiye ve Asya Pasifik CEO’su Alp Günvaran, “Hammadde fiyatlarındaki dalgalanma, enerji maliyetleri ve lojistik zorluklar sürdürülebilirlik yatırımlarının önünde engeller oluşturabiliyor.

Ayrıca, regülasyonlarda farklılıklar ve yerel uygulama eksiklikleri sektörün sürdürülebilir dönüşümünü yavaşlatıyor. Ancak artan tüketici bilinçlenmesi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi düzenlemeler, tüm sektör oyuncularını yenilenmeye zorluyor. Biz Ege Profil olarak, bu zorlukları yenilikçi teknolojiler ve kapsamlı yatırımlarla aşmaya odaklanıyoruz” diye konuştu.