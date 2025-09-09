15 milyon euroluk yeşil yatırımla geleceği inşa edecek
Ege Profil, sürdürülebilir üretim ve yenilenebilir enerji yatırımlarına 15 milyon euro ayırarak pasif ev profilleri geliştirdi. Şirket, geri dönüşümle üretilen malzemeler, GES ve enerji verimli sistemlerle, şehirleri çevre dostu ve enerji tasarruflu binalarla buluşturacak.
Başak Nur GÖKÇAM
İklim krizi ve hızla artan kentleşme, inşaat sektöründe çevre dostu çözümleri tercih olmaktan çıkarttı. Sadece binaların dayanıklılığını ve estetiğini değil, aynı zamanda enerji verimliliğini, karbon ayak izini ve döngüsel ekonomiye katkıyı da belirleyen kritik unsurlar arasında yer alan yapı malzemeleri sektörünün dönüşümü, bu nedenle sürdürülebilirlik açısından önem kazandı.
Çünkü sürdürülebilir malzeme kullanımı; işletme maliyetlerini düşürürken, uzun vadede şehirlerin de daha yaşanabilir hale gelmesini sağlıyor. Bu nedenle PVC profillerden yalıtım sistemlerine kadar uzanan ürün gamında geliştirilen yeni teknolojiler, geri dönüştürülebilirlik ve enerji tasarrufu odaklı çözümler sunarak sektörde dönüşümün önünü açıyor.
"Yol haritamızı AR-GE ile güncelliyoruz"
Yapı sistemleri sektöründe hizmet vermekte olan ve Deceuninck Grubu’nun bir parçası Ege Profil de bu anlamda sürdürülebilirliği, inovasyonu ve tasarımı odağına alarak çalışmalarına devam ettiğini ifade etti. Sürdürülebilirliğin, iş yapış şekillerinin merkezinde yer aldığına dikkat çeken Ege Profil / Türkiye ve Asya Pasifik CEO’su Alp Günvaran, “Avrupa Yeşil Mutabakatı’na imza atarak, karbon ayak izimizi azaltmayı ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı taahhüt ettik.
Örneğin Türkiye›nin ilk pasif ev profillerini geliştirerek enerji verimliliğine ciddi katkılar sağlıyoruz. Aynı zamanda güneş enerjisi yatırımları ve trijenerasyon sistemlerimizle üretimde enerji tasarrufu sağlıyor, geri dönüşüm tesisimizde proses atıklarını üretime yeniden kazandırıyoruz. Yol haritamızı, yenilikçi Ar-Ge çalışmalarıyla sürekli güncelliyoruz” dedi.
“Yeşil enerji yatırımları stratejinin önemli parçası”
Tesislerdeki yenilenebilir enerji kullanımına da değinen Alp Günvaran, “2014 ve 2018 yıllarında Kocaeli Kartepe ile İzmir Menemen fabrikalarımızda toplam yaklaşık 750 bin kWh kapasiteli güneş enerji santrallerini devreye aldık. 2024’te 2 bin kWp gücündeki yeni GES yatırımımızla, güneş enerjisi üretim kapasitemizi artırdık.
Bu yatırımla güneş enerjisinden sağladığımız elektrik, toplam tüketimimizin yüzde 10-15’ini karşılıyor. Önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerji yatırımlarımızı artırmayı planlıyoruz. 2024’te sadece fabrika yatırımlarımıza 15 milyon euroya yakın kaynak ayırdık; yenilenebilir enerji yatırımları da bu stratejinin önemli parçalarından biri” dedi.
İlk olarak 2021 yılı için karbon ayak izini hesaplamaya başladıklarının bilgisini veren Alp Günvaran, “Kapsamlı bir karbon ayak izi analizi gerçekleştirerek yurt dışındaki fabrikalarımızla benchmark yapıp mevcut durumumuzu gördük. Bilim Tabanlı Hedefler (Science Based Targets - SBTi) kapsamında, 2030 ve 2050 yılı hedeflerimizi belirledik. Bu hedeflere ulaşmak için detaylı eylem planları hazırladık. Bu doğrultuda yenilenebilir enerji kullanımımızı artırmak, enerji verimliliğini maksimize etmek ve geri dönüştürülmüş malzeme kullanımını yaygınlaştırmak üzere yatırım yapıyoruz” diye ekledi.
Artıklardan yeniden profil üretimi yapılıyor
Üretimdeki malzemeye ilişkin bilgi veren Ege Profil/Türkiye ve Asya Pasifik CEO’su Alp Günvaran, “Geri dönüşüm malzeme tedarikçileri ile müşterilerden toplanan ve proseslerde açığa çıkan atıkları ayrıştırarak, yeniden profil üretiminde kullanıyoruz. Ayrıca Deceuninck Belçika’da yerleşik bulunan geri dönüşüm tesisinden de ürünler alıyoruz.
Bu sayede hammadde kullanımını azaltırken atıklarımızı minimize ediyoruz. Diğer taraftan, fabrikalarımızda LED dönüşümler, enerji verimli soğutucu sistemler ve proses iyileştirmeleri uyguluyoruz. İzmir Menemen ve Kocaeli Kartepe fabrikalarımızda yıllık 150 bin ton üretim kapasitesiyle, sürdürülebilir üretim modellerini sektörümüze taşıyoruz” ifadelerini kullandı.
Sürdürülebilirlik yatırımlarındaki engeller...
Yapı malzemeleri sektöründe sürdürülebilirlik yatırımları kapsamında karşılaşılan zorluklara ilişkin değerlendirmede bulunan Ege Profil/Türkiye ve Asya Pasifik CEO’su Alp Günvaran, “Hammadde fiyatlarındaki dalgalanma, enerji maliyetleri ve lojistik zorluklar sürdürülebilirlik yatırımlarının önünde engeller oluşturabiliyor.
Ayrıca, regülasyonlarda farklılıklar ve yerel uygulama eksiklikleri sektörün sürdürülebilir dönüşümünü yavaşlatıyor. Ancak artan tüketici bilinçlenmesi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi düzenlemeler, tüm sektör oyuncularını yenilenmeye zorluyor. Biz Ege Profil olarak, bu zorlukları yenilikçi teknolojiler ve kapsamlı yatırımlarla aşmaya odaklanıyoruz” diye konuştu.