17,7 milyon kişi ‘Vodafone Yanımda' da
“Vodafone Yanımda” mobil uygulamasının aylık aktif müşteri sayısı 17,7 milyona, bu müşterilerin aylık toplam etkileşimi ise yaklaşık 470 milyona ulaştı.
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Uygulamanın aylık ziyaret trafiğinin 300 milyon olduğunu söyleyen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Vodafone Yanımda’ aynı zamanda tüketicinin nabzını tutabilmemizi sağlayan önemli bir veri kaynağı. Vodafone Yanımda’nın e-ticaretten sigortaya, finanstan gaming’e kadar her alanda girilip işlem yapılan uygulama olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
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