2019'un ilk yabancı yatırımı İsviçre'den
İsviçreli Frachtbox yurt dışındaki ilk ofisini Türkiye'de açtı. Yük sahibi ve nakliyeciyi online platformda buluşturan Frachtbox üyelerine tek tıkla en ideal partneri bulmayı vadediyor. Şirket, komşu ülkelerin yanı sıra iki Avrupa ülkesini de Türkiye'den yönetecek. (Aysel Yücel)
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