30 kat büyüdü, Amerika'da ambalaj fabrikası kuruyor
Dizayn Pack Ambalaj, 25 ülkeye ihracat yapıyor. Yunanistan'ın yoğurt ambalajlarını üreten şirket, Amerika'da fabrika kurmayı planlıyor. (Leyla İlhan)
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