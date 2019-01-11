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30 kat büyüdü, Amerika'da ambalaj fabrikası kuruyor

Dizayn Pack Ambalaj, 25 ülkeye ihracat yapıyor. Yunanistan'ın yoğurt ambalajlarını üreten şirket, Amerika'da fabrika kurmayı planlıyor. (Leyla İlhan)

30 kat büyüdü, Amerika'da ambalaj fabrikası kuruyor
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