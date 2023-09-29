450 milyon euroluk geri dönüşüm tesisi yatırımı

Başak Nur GÖKÇAM

Dünyada 170’inci, Türkiye’de 10’uncu yılını kutlayan Prinzhorn Group, döngüsel iş modeli çalışmalarına devam ediyor. Grup, Dunapack Packaging (oluklu mukavva ambalaj çözümleri), Hamburger Containerboard (yüksek kaliteli kâğıt üretimi) ve Hamburger Recycling (ikincil hammadde toplama ve atık yönetimi) olan üç iş birimi arasındaki entegrasyonu artırarak yarattığı değeri büyütmeye odaklandı.

Oluklu mukavva ambalaj, kâğıt ve atık yönetimi sektörlerinde Avrupa pazarının liderleri arasında yer alan Prinzhorn Group, 2013 yılından bu yana Türkiye’ye 170 milyon euro yatırım yaptı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Prinzhorn Group Yönetim Kurulu Başkanı Harald Ganster, “Grubun Türkiye’deki operasyonu toplam çalışan sayısı ve satışların yüzde 15’ini oluşturuyor. Türkiye, bizim için önemli bir Pazar ve yatırımlarımızla Türkiye ekonomisinin büyüme yolculuğuna katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

"Kârımızı yeni yatırımlara ayırıyoruz"

Prinzhorn Group olarak uzun vadeli ve değer yaratma odaklı bir bakış açısını benimsediklerini belirten Harald Ganster, “Kârımızın önemli bir bölümünü yeni yatırımlara yönlendirerek, son teknolojiyi iş süreçlerimize entegre ediyor, operasyon verimliliği ve çalışanlarımızın sürekli gelişimine katkı sağlayarak müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılıyoruz” diye konuştu.

Döngüselliği iş stratejilerinin merkezine aldıklarını belirten Dunapack Packaging Yönetim Kurulu Başkanı Max Hoelbl de, “Üç iş birimimiz, değer zincirimiz içinde birbirine bağlıdır. Her iş birimi, Prinzhorn Group’un güçlü performansına katkı vermek için çalışırken her alanda sürdürülebilirliği sağlamayı benimser" dedi.

4 şehirde 600 milyon m2’lik üretim hacmi

Dunapack Packaging’in oluklu mukavva ambalaj alanında Türkiye’nin pazar liderlerinden biri olduğunu vurgulayan Dunapack Packaging Yönetim Kurulu Üyesi Buğra Sükan da, “Denizli, Çorlu, Adana ve Eskişehir olmak üzere Türkiye’nin dört farklı şehrindeki oluklu mukavva ambalaj fabrikalarımızda toplam 600 milyon m2 üretim hacmine sahibiz.

Türk pazarının artan ihtiyaçlarına cevap vermek için Çorlu fabrikamızda geçen yıl başlatılan genişleme çalışmalarının tamamlandığını paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. 7 bin 500 m2 genişleyen fabrikamızda daha yüksek kapasiteyle gıda, tüketim malları, mobilya, otomotiv, perakende ve e-ticaret gibi pek çok sektör için yüzde 100 geri dönüştürülebilir ürünlerimizi üretmeye ve ambalaj çözümlerimizi sunmaya devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

"Atık miktarını en aza indirmeyi hedefliyoruz"

Hamburger Recycling olarak, atık üreten endüstriler için güvenilir bir hizmet sağlayıcısı olduklarını belirten Hamburger Recycling Türkiye Genel Müdürü Ebru Tunç Akbulut ise “Hedefimiz, atık miktarlarını en aza indirmek, maddesel geri dönüşüm oranlarını en üst düzeye çıkarmak ve sıfır depolama hedefine ulaşmaktır.

Müşterilerimize en iyi atık yönetimi çözümlerini sunuyor ve onların sürdürülebilirlik hedeflerini destekliyoruz. Ana hedefimiz, çevresel etkiyi azaltmak. Aynı zamanda kendi işimizin de çevresel etkisini azaltmak için yatırımlar yapıyoruz. Antalya’daki depolarımızdan birinde kendi temiz enerjimizi üretmek için güneş enerji santrali kurmak üzere çalışmalarımıza başladık” dedi.

Sektöre 6 fabrika, 4 tesis kazandırdı

Türkiye’de 4 oluklu mukavva ambalaj fabrikası, 2 kâğıt fabrikası ve 4 atık yönetim tesisi ile sektöre, ekonomiye ve istihdama katkı sağlayan Prinzhorn Group, Türkiye pazarına girdiği 2013’ten bu yana ülkeye yaklaşık 170 milyon euro yatırım yaptı. 2022 yılında Türkiye’de faaliyet gösteren üç iş birimine 19 milyon euro yatırım yapan grup, son on yılda Türkiye’deki çalışan sayısını 850’den 1500’e yükseltti.

Türkiye’deki geri dönüşüm oranı %60

Türkiye’de 10 yıl önce geri dönüşüm oranının yüzde 50 iken bugün yüzde 60’lara yükseldiği bilgisini veren Hamburger Recycling Genel Müdürü Andreas Walser, “Gelecek 10 yıl içinde ise bu oranın yüzde 70’lere çıkması bekleniyor. Bu konuda toplum bilinci büyük öneme sahip. Dönüşüm süreci aslında evdeki ayrıştırma ile başlıyor. Eğer ki toplum kendi evinde atıklarını ayrıştırmayı başarırsa geri dönüşümde ilerleme hızlanır. Dünyanın her yerinde en fazla faydalanılan sektör kâğıt dönüşümüdür. Denizde yüzen kâğıt göremezsiniz ama plastik görürsünüz. Bu nedenle kâğıt dönüşümüne destek vermeliyiz” diye konuştu.