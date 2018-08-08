5 ortak Lodos ile rüzgara girdi

08 Ağustos 2018

Kerim ÜLKER

Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olmaya hazırlanan İstanbul’daki 3’üncü havalimanını yapan 5’li ortak birlikte yenilenebilir enerji sektörüne adım attı. Cengiz, MNG, Limak, Kolin ve Kalyon holdinglerin oluşturduğu 5’li yatırımcı yenilenebilir enerjiye ise satın alma ile girdi.

5 ortak, Alto Holding’e ait Lodos Elektrik Üretim A.Ş.’nin tamamını almak için görüşmelere başladı. Görüşmeler tamamlanırsa, 5 ortak rüzgar santrali projesinde de yer almış olacak.

1970’li yıllarda kurulan Alto Holding, 1990’lı yılların başında Köhler Elektrik Sayaçları'nı kurdu ve üretimine başladı.

1996’da yılında faaliyet alanını genişleten şirket, Alman ortaklarıyla Tekirdağ Çorlu'da 30 bin metrekarelik alana kurulu Altoteks Tekstil Giyim Boya Apre Sanayi adlı firmayı hayata geçirdi.

24 MW’lık Kemerburgaz RES’in sahibi

Ardından Altoteks Kumaş Pazarlama, Altoel Elektrik Elektronik Sanayi gibi şirketleri devreye alan firma, 2004’te ise elektrik üretiminde önemli bir adım attı ve Lodos Elektrik Üretim firmasını satın aldı.

Lodos’un ise sahibi olduğu proje Kemerburgaz Rüzgar Elektrik Santrali. Bu santral ise 24 MW’lık bir güce sahip ve yaklaşık 20 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılıyor.

Alto Holding’in hissedarları olan Uçar ailesi tarafından yönetilen Lodos Elektrik Üretim adlı şirketin sermayesi ise 17 bin TL.