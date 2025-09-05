805 milyon dolar ceza yedi, erişim 1 saat kesildi
İnternet trafiğinde neredeyse tek el olan Google, dün küresel çapta neredeyse 1 saat kesildi. Yaşanan bu aksaklığın ABD ve Fransa’nın Google’a kestiği 805 milyon dolarlık ceza sonrasında olması dikkat çekti. Uzmanlar, gerçekleşen cezaya karşı bunun bir misilleme olabileceğinin altını çizerken, erişim sorununun faturasının hemen hemen 83 milyar dolar olduğu tahmin edildi.
Tüm dünyada internet trafiğinin neredeyse yüzde 90’ını elinde bulunduran Google, dün tarihinde görülmemiş bir aksama yaşadı. Öğle saatlerinden önce Google erişimleri, neredeyse 1 saat boyunca açılmadı. Google’ın en popüler hizmetlerinden Gmail, Google Drive ve Google Play, Youtube ve benzeri birçok platformunda küresel kesinti yaşandı. Kullanıcılar, e-posta gönderip alamadı. Dosyalar yüklenemedi.
Hatta uygulama mağazasına bile erişim durdu. Kesinti, bireyselden işletmelere kadar oldukça geniş bir kitleyi etkiledi. Yaşanan bu olay ABD ve Fransa’nın yaklaşık 805 milyon dolarlık cezası sonrasında gerçekleşti. Bu yüzden bu kesinti oldukça dikkat çekti. Uzmanlar, gerçekleşen cezaya karşı bunun bir misilleme olabileceğinin altını çizdi. Yaşanan erişim sorununun yaklaşık 1 saatlik faturası küreselde geçen yılın gelirlerine göre, 83 milyar dolar olarak hesaplandı. Kesinti ağırlıklı olarak Avrupa ve Türkiye üzerinde hissedildi. Burada da faturanın 150 milyon dolarlık bir aksamaya neden olduğu tahmin edildi.
ABD ve Fransa affetmedi
Google, geçtiğimiz günlerde gizliliği ihlal ettiği ve çerez ihlali nedenleriyle ABD ve Fransa tarafından uyarılmıştı. Bunun üzerine iki ülke mahkemesi Google için maddi para cezası hükmünde bulundu. Fransa’nın veri koruma kurumu, Fransız çerez düzenlemelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle Google ve Shein’e toplam 475 milyon euro para cezası verdi.
CNIL, açıklamada, büyük teknoloji şirketlerinin kullanıcıları çevrimiçi olarak nasıl takip ettiğini kontrol etmeye yönelik daha geniş çaplı çabaları kapsamında Google’a 325 milyon euro (380 milyon dolar), Shein’e ise 150 milyon euro ceza verildiğini duyurdu. Aynı dönemde ABD’de de federal mahkeme, Google'ın kullanıcılarının gizliliklerini ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası ödemesine hükmetti.
Mahkeme, Google’ın kullanıcıların gizlilik ayarlarını yapmış olsalar bile akıllı telefon uygulamalarını kullanımlarında bilgi topladığı gerekçesiyle yaklaşık 425 milyon dolar ödemesine karar verdi. Açıklamada, “Bu dava, Google’ın kullanıcıların mobil uygulamalarındaki özel faaliyetlerini yasa dışı olarak izlemesiyle ilgilidir” denildi. Böylece Google’a toplam ceza 805 milyon doları buldu.
“Zamanlama oldukça tuhaf”
Uzmanlar yaşanan bu tabloyu sosyal medyada şöyle yorumladı: “Google gibi dev şirketlerin altyapısında elbette teknik arızalar olabilir. Ancak bu kadar büyük çaplı ve bu kadar uzun süreli bir kesinti nadirdir. Cezalarla doğrudan bağlantılı olduğunu söylemek için kanıt yok ama zamanlama herkese tuhaf geliyor.”
Bazı yorumlar ise milyarlarca dolarlık gelirin riske atılmasının mantıklı olmadığını savunarak bunun bir teknik arıza olduğunu ifade ediyor. Google daha önce de erişim problemleri yaşamıştı. Ancak bu denli geniş coğrafyayı kapsayan kesintiler çok seyrek olmuştu. 2013 yılında yaşanan küresel erişim sorunu sadece 5 dakika sürmüş ve dünya internet trafiğinde yüzde 40 düşüş kaydedilmişti.
Türkiye teknik rapor talep etti
Yaşanan kesinti sonrasında Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da bir açıklama yaptı. Sayan, Google, Android ve bağlı servislerinde, Türkiye ve Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşandığını belirterek, “Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’miz, Google’dan kesinti sebebiyle teknik rapor talep etti” bilgisini verdi.
Sayan, şunları ifade etti: “Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’miz, Google’dan kesinti sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler, yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Bu sebeple 5G’nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda yüzde 60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız.”