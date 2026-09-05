89 kulüp için yeni sezon heyecanı: Nesine 2. ve 3. Lig maçları Tivibu’da

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Anadolu’nun dört bir yanındaki futbol kulüpleri yeni sezon için sahaya çıkıyor. Nesine 2. ve 3. Lig’de 89 kulübün üst lig mücadelesi başlarken, Türk Telekom alt liglerin ana yayıncısı olarak karşılaşmaları futbolseverlerle buluşturacak. Taraftarlar memleketlerinin takımlarını Tivibu Spor kanalları ve Tivibu Go üzerinden takip edebilecek.

Nesine 2. ve 3. Lig’de sezon 5-6 Eylül’de başlıyor

Fikstür çekiminin ardından Nesine 2. ve 3. Lig’in 2026-2027 sezon takvimi de belli oldu. Yeni sezon heyecanı 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde başlayacak.

İlk yarı karşılaşmaları 20 Aralık 2026’da tamamlanacak. İkinci yarı 16 Ocak 2027’de başlayacak ve normal sezon 24 Nisan 2027’de sona erecek.

Toplam 89 futbol kulübü mücadele edecek

Nesine 2. ve 3. Lig’de yeni sezonda toplam 5 grupta 89 futbol kulübü yer alacak. Türk Telekom, sezon boyunca bu kulüplerin karşılaşmalarını Tivibu platformu aracılığıyla ekranlara taşıyacak.

Türk Telekom İletişim, TV ve Dijital Platformlar Genel Müdür Yardımcısı Arif Sancaktaroğlu, Anadolu’nun farklı bölgelerindeki kulüplerin maçlarını yayınlayarak hem taraftarların memleketlerinin takımlarını takip etmesine hem de kulüpler ile sporcuların daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağladıklarını belirtti.

Maçlar Tivibu Spor ve Tivibu Go’dan izlenebilecek

Futbolseverler sezon boyunca Nesine 2. ve 3. Lig karşılaşmalarını Tivibu Spor kanallarından takip edebilecek. Maçlar aynı zamanda Tivibu Go uygulaması üzerinden farklı ekranlardan izlenebilecek.

Türk Telekom’un sosyal medya platformu Yaay da alt lig karşılaşmalarına yer verecek. Yaay, sezon boyunca her hafta iki mücadeleyi canlı yayınlayacak.

Arif Sancaktaroğlu: Futbolun dijitalleşmesine öncülük ediyoruz

Türk Telekom İletişim, TV ve Dijital Platformlar Genel Müdür Yardımcısı Arif Sancaktaroğlu, şirketin spor alanındaki teknoloji yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sancaktaroğlu, Türkiye’nin ilk stadyum isim anlaşması, akıllı stadyum projeleri, taraftar paketleri ve kulüplerle yapılan iş birliklerine işaret etti. Türk Telekom’un 2018’de Türkiye’de uygulanmaya başlayan VAR sisteminin stadyumlara ve Riva’ya kurulmasına katkı sağladığını da belirtti.

Sancaktaroğlu ayrıca Türkiye Futbol Federasyonunun teknoloji destekçisi olarak Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’nin Trendyol Süper Lig’e kazandırıldığını, 5G teknolojisiyle geliştirilen çözümler arasında Engelsiz Tribün uygulamasının da bulunduğunu ifade etti.

Nesine 2. Lig ilk hafta maç programı

Nesine 2. Lig’de 6 Eylül Pazar günü beş karşılaşma yayınlanacak. Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor-Beyoğlu Yeni Çarşı mücadelesi saat 16.00’da Yaay’da, 1461 Trabzon FK-Sakaryaspor karşılaşması ise aynı saatte Tivibu Spor’da olacak.

Saat 19.00’da MKE Ankaragücü-Ankara Demirspor, Seza Çimento Elazığspor-Sebat SK ve Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Ankaraspor karşılaşmaları Tivibu Spor’dan yayınlanacak.

Nesine 3. Lig ilk hafta maç programı

Nesine 3. Lig’de Bursa Yıldırım-Söke 1970 karşılaşması 5 Eylül Cumartesi saat 17.00’de Tivibu Spor’dan yayınlanacak.

6 Eylül Pazar günü saat 16.30’da KDZ. Ereğli Belediyespor-Fatsa Belediyespor ve Etimesgut Spor Kulübü-Karşıyaka maçları Tivibu Spor’da olacak.

Saat 19.00’da ise Eskişehirspor-Alanya 1221 Futbol karşılaşması Tivibu Spor’dan, Yozgat BLD Bozok Spor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol mücadelesi Yaay’dan canlı yayınlanacak.