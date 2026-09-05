Ege’nin dijital otobanına 100 milyon dolarlık imza
Vodafone ve DAMAC Digital iş birliğiyle hayata geçirilen İzmir Veri Merkezi’nin ilk fazı yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımla hizmete açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla açılan tesis, artan dijital altyapı ihtiyacına uluslararası standartlarda yanıt verecek.
Başak Nur GÖKÇAM
Küresel dijital ekonominin ve teknolojik dönüşümün temelini oluşturan veri altyapısı yatırımları Türkiye’de ivme kazanıyor. Vodafone Türkiye ve küresel altyapı sağlayıcısı DAMAC Digital ortaklığıyla hayata geçirilen İzmir Veri Merkezi’nin ilk fazı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yaklaşık 100 milyon dolarlık sermaye yatırımıyla kurulan tesis, Türkiye’nin artan veri işleme, bulut bilişim ve yapay zekâ altyapı ihtiyacına uluslararası standartlarda yanıt verecek.
Açılışa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, DAMAC Digital Kıdemli Başkan Yardımcısı Ma’an Manna ile kamu ve iş dünyası temsilcileri katıldı. Vodafone’un Türkiye’deki altıncı veri merkezi olma özelliğini taşıyan tesis, 7 bin 500 metrekarelik alanda 650’den fazla kabinet ve yapay zekâ iş yüklerine uyumlu esnek mimarisiyle dikkat çekiyor. Başlangıçta 4 MW kapasiteyle hizmet verecek merkezin kapasitesinin kısa süre içinde 20 MW’a çıkarılması ve uzun vadeli ortaklık kapsamında yatırım tutarının yaklaşık 300 milyon dolara ulaşması hedefleniyor.
Veri merkezinin açılışında konuşan Abdulkadir Uraloğlu, yeni çağın en stratejik kaynağının veri olduğunu belirterek, “Bir ülkenin gücü veriyi üretebilme, kendi topraklarında tutma işleyebilme, koruma ve değere dönüştürme kabiliyeti ile ölçülüyor” dedi. Ege Bölgesinin en büyük veri merkezini devreye aldıklarını belirten Uraloğlu, “İzmir veri merkezi Türkiye’ye kazandırdığımız yeni bir dijital kalenin adıdır ve bu dijital kalelerimizin sayısını her geçen gün artırıyoruz. Türksat veri merkezinin temellerini atmıştık. Böylece kamunun kritik dijital yükünü taşıyacak dev bir kale yükselirken diğer yanda özel sektörün gücüyle bölgesel ve uluslararası kapasiteyi büyütmeye devam ediyoruz” diye konuştu.
Bu anlamda veri merkezlerine olan ihtiyacın da artığının altını çizen Bakan Uraloğlu, “Geleceğin dünyasında veri hızlı, güvenli ve egemen olan ülkelerde olacak. İzmir’deki gibi projeler Türkiye’nin bulut, veri ve yapay zekâ ihtiyaçlarına cevap verecek bölgesel bir dijital bir merkez olmasında önemli” dedi.
Yapay zekâ ihtiyaçlarına yanıt verecek
Törende konuşan Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy da, “Vodafone olarak bu yıl Türkiye’deki 20’nci yılımızı kutluyoruz. Geride bıraktığımız 20 yılda ‘daha iyi bir gelecek için teknoloji’ vizyonuyla hareket ederek ülkemizin dijitalleşme yolculuğuna yaklaşık 600 milyar TL’lik reel yatırım kazandırdık. 25 milyondan fazla mobil müşterimize, milyonlarca KOBİ’mize ve binlerce büyük kurumumuza hizmet verirken Türkiye’nin potansiyeline olan inancımızı her zaman sürdürdük. 1,5 yıl gibi kısa bir sürede tamamladığımız ve bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz İzmir Veri Merkezi de bu inancın ve Türkiye’nin geleceğine duyduğumuz güvenin somut bir göstergesi” diye konuştu.
İş birliğine ilişkin konuşan DAMAC Digital Kıdemli Başkan Yardımcısı Ma’an Manna ise “İzmir Veri Merkezi, küresel standartlardaki mimarisi ve yüksek enerji verimliliği sağlayan çözümleriyle bölgenin altyapı standartlarını yukarılara taşıyacaktır. Türkiye’nin veri merkezi pazarındaki bu hamlesinin, ülkeye uluslararası doğrudan teknoloji yatırımlarını çekme konusunda önemli bir kaldıraç işlevi göreceğine inanıyoruz” ifadelerinde bulundu.
4 MW güçle başladı 20 MW güce çıkacak
İzmir Veri Merkezi, 7 bin 500 metrekarelik kapalı alanda 650’den fazla kabinet kapasitesiyle uluslararası standartlara uygun biçimde inşa edildi. İlk aşamada 4 MW güç kapasitesiyle faaliyete geçen merkez, modüler ve esnek altyapısı sayesinde kısa sürede 20 MW güce ulaşabilecek bir mimariye sahip bulunuyor. Uluslararası kesintisiz çalışma standartlarına sahip olan tesis, yedekli enerji ve soğutma sistemleriyle yüksek düzeyde operasyonel güvenlik sunuyor. Tesis ayrıca, yüksek hesaplama gücü gerektiren yeni nesil yapay zekâ iş yükleriyle tam uyumlu şekilde çalışıyor.
20 yılda 600 milyar liralık reel yatırım
Projenin ilk fazı kapsamında Türkiye ekonomisine yaklaşık 100 milyon dolarlık doğrudan yabancı sermaye ve altyapı yatırımı sağlandı. Vodafone, ülkemizdeki 20 yıllık faaliyet döneminde toplamda 600 milyar TL reel yatırım gerçekleştirerek dijitalleşme hamlesine öncülük etti. Yerli verinin yurt içinde güvenle işlenip saklanmasını sağlayan tesis, bulut bağımsızlığı ve milli veri egemenliği açısından büyük önem taşıyor. İzmir’deki bu dev tesis, Ege Bölgesi’ni Doğu Akdeniz ile Avrupa arasındaki uluslararası veri trafiğinde kilit bir dijital geçiş merkezi konumuna getiriyor.