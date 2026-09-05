Ege’nin dijital otobanına 100 milyon dolarlık imza

Başak Nur GÖKÇAM

Küresel dijital ekonomi­nin ve teknolojik dönü­şümün temelini oluş­turan veri altyapısı yatırımları Türkiye’de ivme kazanıyor. Vo­dafone Türkiye ve küresel alt­yapı sağlayıcısı DAMAC Digital ortaklığıyla hayata geçirilen İz­mir Veri Merkezi’nin ilk fazı dü­zenlenen törenle hizmete açıldı. Yaklaşık 100 milyon dolarlık ser­maye yatırımıyla kurulan tesis, Türkiye’nin artan veri işleme, bulut bilişim ve yapay zekâ altya­pı ihtiyacına uluslararası stan­dartlarda yanıt verecek.

Açılışa Ulaştırma ve Altya­pı Bakanı Abdulkadir Uraloğ­lu, Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, DAMAC Digi­tal Kıdemli Başkan Yardımcı­sı Ma’an Manna ile kamu ve iş dünyası temsilcileri katıldı. Vodafone’un Türkiye’deki al­tıncı veri merkezi olma özel­liğini taşıyan tesis, 7 bin 500 metrekarelik alanda 650’den fazla kabinet ve yapay zekâ iş yüklerine uyumlu esnek mima­risiyle dikkat çekiyor. Başlan­gıçta 4 MW kapasiteyle hizmet verecek merkezin kapasitesi­nin kısa süre içinde 20 MW’a çıkarılması ve uzun vadeli or­taklık kapsamında yatırım tu­tarının yaklaşık 300 milyon do­lara ulaşması hedefleniyor.

Veri merkezinin açılışında konuşan Abdulkadir Uraloğlu, yeni çağın en stratejik kayna­ğının veri olduğunu belirterek, “Bir ülkenin gücü veriyi ürete­bilme, kendi topraklarında tut­ma işleyebilme, koruma ve de­ğere dönüştürme kabiliyeti ile ölçülüyor” dedi. Ege Bölgesinin en büyük veri merkezini devre­ye aldıklarını belirten Uraloğ­lu, “İzmir veri merkezi Türki­ye’ye kazandırdığımız yeni bir dijital kalenin adıdır ve bu di­jital kalelerimizin sayısını her geçen gün artırıyoruz. Türksat veri merkezinin temellerini at­mıştık. Böylece kamunun kri­tik dijital yükünü taşıyacak dev bir kale yükselirken diğer yanda özel sektörün gücüyle bölgesel ve uluslararası kapasiteyi bü­yütmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Bu anlamda veri merkezlerine olan ihtiyacın da artığının altını çizen Bakan Uraloğlu, “Gelece­ğin dünyasında veri hızlı, güven­li ve egemen olan ülkelerde ola­cak. İzmir’deki gibi projeler Tür­kiye’nin bulut, veri ve yapay zekâ ihtiyaçlarına cevap verecek böl­gesel bir dijital bir merkez olma­sında önemli” dedi.

Yapay zekâ ihtiyaçlarına yanıt verecek

Törende konuşan Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy da, “Vodafone olarak bu yıl Türki­ye’deki 20’nci yılımızı kutluyo­ruz. Geride bıraktığımız 20 yılda ‘daha iyi bir gelecek için tekno­loji’ vizyonuyla hareket ederek ülkemizin dijitalleşme yolculu­ğuna yaklaşık 600 milyar TL’lik reel yatırım kazandırdık. 25 mil­yondan fazla mobil müşterimize, milyonlarca KOBİ’mize ve bin­lerce büyük kurumumuza hiz­met verirken Türkiye’nin potan­siyeline olan inancımızı her za­man sürdürdük. 1,5 yıl gibi kısa bir sürede tamamladığımız ve bugün açılışını gerçekleştirdi­ğimiz İzmir Veri Merkezi de bu inancın ve Türkiye’nin geleceği­ne duyduğumuz güvenin somut bir göstergesi” diye konuştu.

İş birliğine ilişkin konuşan DAMAC Digital Kıdemli Baş­kan Yardımcısı Ma’an Manna ise “İzmir Veri Merkezi, küre­sel standartlardaki mimarisi ve yüksek enerji verimliliği sağla­yan çözümleriyle bölgenin altya­pı standartlarını yukarılara taşı­yacaktır. Türkiye’nin veri mer­kezi pazarındaki bu hamlesinin, ülkeye uluslararası doğrudan teknoloji yatırımlarını çekme konusunda önemli bir kaldıraç işlevi göreceğine inanıyoruz” ifadelerinde bulundu.

4 MW güçle başladı 20 MW güce çıkacak

İzmir Veri Merkezi, 7 bin 500 metrekarelik kapalı alanda 650’den fazla kabinet kapasitesiyle uluslararası standartlara uygun biçimde inşa edildi. İlk aşamada 4 MW güç kapasitesiyle faaliyete geçen merkez, modüler ve esnek altyapısı sayesinde kısa sürede 20 MW güce ulaşabilecek bir mimariye sahip bulunuyor. Uluslararası kesintisiz çalışma standartlarına sahip olan tesis, yedekli enerji ve soğutma sistemleriyle yüksek düzeyde operasyonel güvenlik sunuyor. Tesis ayrıca, yüksek hesaplama gücü gerektiren yeni nesil yapay zekâ iş yükleriyle tam uyumlu şekilde çalışıyor.

20 yılda 600 milyar liralık reel yatırım

Projenin ilk fazı kapsamında Türkiye ekonomisine yaklaşık 100 milyon dolarlık doğrudan yabancı sermaye ve altyapı yatırımı sağlandı. Vodafone, ülkemizdeki 20 yıllık faaliyet döneminde toplamda 600 milyar TL reel yatırım gerçekleştirerek dijitalleşme hamlesine öncülük etti. Yerli verinin yurt içinde güvenle işlenip saklanmasını sağlayan tesis, bulut bağımsızlığı ve milli veri egemenliği açısından büyük önem taşıyor. İzmir’deki bu dev tesis, Ege Bölgesi’ni Doğu Akdeniz ile Avrupa arasındaki uluslararası veri trafiğinde kilit bir dijital geçiş merkezi konumuna getiriyor.